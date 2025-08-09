Kiderült: olyan váratlan vendége lehet a Putyin-Trump találkozónak, akinek az orosz elnök nem fog örülni

Donald Trump amerikai elnök korábban megerősítette, hogy a kétoldalú találkozóra augusztus 15-én, pénteken kerül sor Alaszkában. Egy magas rangú fehér házi tisztviselő szerint a csúcstalálkozó szervezése még folyamatban van, és lehetséges, hogy
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is valamilyen formában részt vesz majd az eseményen.
A Fehér Ház korábban közölte, hogy Trump nyitott mind Putyinnal, mind Zelenszkijjel való találkozóra, de az amerikai elnök pénteken újságíróknak azt mondta, hogy "Oroszországgal kezdi". Trump szerint ugyanakkor van esély egy háromoldalú találkozó megszervezésére.
A találkozóra azt követően kerül sor, hogy Trump augusztus 8-át jelölte meg határidőként Putyin számára egy tűzszüneti megállapodás megkötésére Ukrajnával. Amennyiben ez nem történik meg, súlyos szankciók várhatók az orosz gazdaság ellen, beleértve a lehetséges másodlagos szankciókat olyan országokkal szemben, amelyek üzleti kapcsolatban állnak Oroszországgal. Trump a héten már 50%-os vámot vetett ki az indiai árukra, részben azért, mert India olajat vásárol Oroszországtól.
Ez lesz az első személyes találkozó Putyin és egy amerikai vezető között azóta, hogy Joe Biden 2021 júniusában, nyolc hónappal Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziója előtt találkozott orosz kollégájával Svájcban.
Címlapkép forrása: Kremlin Press Office / Handout/Anadolu Agency/Getty Images
