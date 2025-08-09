  • Megjelenítés
Kiderült: olyan váratlan vendége lehet a Putyin-Trump találkozónak, akinek az orosz elnök nem fog örülni
Globál

Kiderült: olyan váratlan vendége lehet a Putyin-Trump találkozónak, akinek az orosz elnök nem fog örülni

Portfolio
Donald Trump és Vlagyimir Putyin augusztus 15-én Alaszkában találkoznak, miközben nagyon úgy tűnik: a Fehér Ház számol az ukrán elnök valamilyen jelenlétével - számolt be a CBS News.

Donald Trump amerikai elnök korábban megerősítette, hogy a kétoldalú találkozóra augusztus 15-én, pénteken kerül sor Alaszkában. Egy magas rangú fehér házi tisztviselő szerint a csúcstalálkozó szervezése még folyamatban van, és lehetséges, hogy

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is valamilyen formában részt vesz majd az eseményen.

A Fehér Ház korábban közölte, hogy Trump nyitott mind Putyinnal, mind Zelenszkijjel való találkozóra, de az amerikai elnök pénteken újságíróknak azt mondta, hogy "Oroszországgal kezdi". Trump szerint ugyanakkor van esély egy háromoldalú találkozó megszervezésére.

A találkozóra azt követően kerül sor, hogy Trump augusztus 8-át jelölte meg határidőként Putyin számára egy tűzszüneti megállapodás megkötésére Ukrajnával. Amennyiben ez nem történik meg, súlyos szankciók várhatók az orosz gazdaság ellen, beleértve a lehetséges másodlagos szankciókat olyan országokkal szemben, amelyek üzleti kapcsolatban állnak Oroszországgal. Trump a héten már 50%-os vámot vetett ki az indiai árukra, részben azért, mert India olajat vásárol Oroszországtól.

Ez lesz az első személyes találkozó Putyin és egy amerikai vezető között azóta, hogy Joe Biden 2021 júniusában, nyolc hónappal Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziója előtt találkozott orosz kollégájával Svájcban.

Kapcsolódó cikkünk

Zelenszkij: van esély legalább egy tűzszünetre - Háborús híreink szombaton

Címlapkép forrása: Kremlin Press Office / Handout/Anadolu Agency/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Robert Half - elemzés

Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
zelenszkij
Globál
Zelenszkij: van esély legalább egy tűzszünetre - Háborús híreink szombaton
Pénzcentrum
Havi 796 ezres csúcsbérrel vadásszák a magyarokat az Adriánál: szállást, étkezést is biztosítanak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility