  • Megjelenítés
Meghívást kapott a Fehér Házba Európa fekete báránya
Globál

Meghívást kapott a Fehér Házba Európa fekete báránya

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök hivatalos levélben gratulált Karol Nawrockinak, Lengyelország új elnökének, és szeptember 3-ára meghívta a Fehér Házba munkalátogatásra – közölte szombaton a lengyel államfő kabinetfőnöke, Paweł Szefernaker a Politico szerint.

Nawrocki június elején szoros versenyben nyerte meg az elnökválasztást az ellenzéki Jog és Igazságosság párt, valamint a Trump-adminisztráció támogatásával, beiktatásán pedig amerikai delegáció is részt vett.

Kapcsolódó cikkünk

Most jön csak a feketeleves: igazi nehézsúlyú ellenfelet kapott a lengyel kormány

Az új elnök szerdai eskütétele után élesen bírálta Donald Tusk miniszterelnök centrista kormányát, mondván,

nem lehet így tovább kormányozni, és Lengyelországnak nem szabad úgy kinéznie, mint ma.

Bár az államfő Lengyelországban országos felhatalmazással bír, és jogában áll törvényeket javasolni vagy megvétózni, a bel- és külpolitikai irányvonalat jellemzően a miniszterelnök vezette kormány határozza meg.

Elemzők szerint Nawrocki várhatóan akadályozni fogja Tusk reformprogramját a 2027-es parlamenti választásokig, ami elhúzódó politikai patthelyzethez és belső konfliktusokhoz vezethet.

Az új elnök kampányát több botrány kísérte, amelyek feltehetően hivatali ideje alatt is terhet jelentenek majd számára.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Robert Half - elemzés

Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
GettyImages-674124214
Globál
Rendkívüli csúcstalálkozót tartanak Európában Trump béketerve miatt
Pénzcentrum
Havi 796 ezres csúcsbérrel vadásszák a magyarokat az Adriánál: szállást, étkezést is biztosítanak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility