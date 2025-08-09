Meghívást kapott a Fehér Házba Európa fekete báránya

Nawrocki június elején szoros versenyben nyerte meg az elnökválasztást az ellenzéki Jog és Igazságosság párt, valamint a Trump-adminisztráció támogatásával, beiktatásán pedig amerikai delegáció is részt vett.
Az új elnök szerdai eskütétele után élesen bírálta Donald Tusk miniszterelnök centrista kormányát, mondván,
nem lehet így tovább kormányozni, és Lengyelországnak nem szabad úgy kinéznie, mint ma.
Bár az államfő Lengyelországban országos felhatalmazással bír, és jogában áll törvényeket javasolni vagy megvétózni, a bel- és külpolitikai irányvonalat jellemzően a miniszterelnök vezette kormány határozza meg.
Elemzők szerint Nawrocki várhatóan akadályozni fogja Tusk reformprogramját a 2027-es parlamenti választásokig, ami elhúzódó politikai patthelyzethez és belső konfliktusokhoz vezethet.
Az új elnök kampányát több botrány kísérte, amelyek feltehetően hivatali ideje alatt is terhet jelentenek majd számára.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
