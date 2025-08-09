Miért fontos annyira Putyinnak Donyeck, hogy enélkül elképzelhetetlen bármilyen béke? - Az elemzők megadták a választ

Névtelen források szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök azt követeli, hogy Ukrajna engedje át a teljes Donyeck és Luhanszk megyét, valamint a Krímet a tűzszüneti tárgyalások részeként - jelentette a Bloomberg augusztus 8-án. Ez azt jelentené, hogy
Ukrajnának ki kellene vonulnia olyan területekről, amelyeket az orosz erők 2022 februárja óta próbálnak sikertelenül elfoglalni.
A feltételek szerint az orosz erők leállítanák a támadásokat Herszon és Zaporizzsja megyékben, miközben Ukrajna és Oroszország tűzszüneti, majd békemegállapodásról tárgyalna.
A javaslatban nem esik szó ugyanakkor az orosz erők kivonulásáról a megszállt Zaporizzsjai Atomerőműből vagy a Harkiv, Szumi, Dnyipropetrovszk és Mikolajiv megyékben lévő pozíciókból. Európai tisztviselők szerint az orosz javaslat két szakaszból állna: először Ukrajna kivonulna Donyeck megyéből és befagyna a frontvonal, majd Putyin és Trump amerikai elnök megállapodnának egy béketervben, amelyről később tárgyalnának Zelenszkij ukrán elnökkel.
Donyeck megye nyugati részének átengedése rendkívül előnyös pozícióba hozná az orosz erőket egy jövőbeli támadáshoz. Ukrajna kénytelen lenne feladni az úgynevezett "erődítmény-övet", amely 2014 óta a fő megerősített védelmi vonal Donyeck megyében - anélkül, hogy garanciát kapna arra, hogy a harcok nem folytatódnak.
Az erődítmény-öv négy nagyvárosból és több településből áll, amelyek észak-déli irányban húzódnak a H-20-as Kosztantinyivka-Szlovjanszk autópálya mentén. Szlovjanszk és Kramatorszk jelentős logisztikai központként szolgál az ukrán erők számára, továbbá utóbbi jelenleg Donyeck megye ideiglenes közigazgatási központja és fontos ipari város.
Ukrajna az elmúlt 11 évben jelentős erőforrásokat fordított az erődítmény-öv megerősítésére. Az orosz erők 2022-ben nem tudták elfoglalni Szlovjanszkot, és azóta is küzdenek az erődítmény-öv bekerítésével.
Az orosz erők jelenleg is próbálják bekeríteni az erődítmény-övet délnyugat felől,
de ez a művelet valószínűleg több évig tartana.
A Donyeck megye nyugati részének átengedése jelentősen kevésbé védhető pozícióba hozná az ukrán erőket, és sürgős, masszív védelmi erődítmények kiépítését tenné szükségessé a Harkiv és Dnyipropetrovszk megyék határterületein, amelyek terepviszonyai egyáltalán nem alkalmasak erre.
