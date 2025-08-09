  • Megjelenítés
Miért fontos annyira Putyinnak Donyeck, hogy enélkül elképzelhetetlen bármilyen béke? - Az elemzők megadták a választ
Globál

Miért fontos annyira Putyinnak Donyeck, hogy enélkül elképzelhetetlen bármilyen béke? - Az elemzők megadták a választ

Portfolio
A Kreml állítólag azt követeli Ukrajnától, hogy adja át Oroszországnak a stratégiailag fontos, még nem megszállt területeket Donyeck megyében. Ez Vlagyimir Putyin alapvető követelése a tűzszünet érdekében, és erre egyetlen stratégiai oka van: az orosz hadsereg képtelenek bevenni az "erődítmény-övet" - közölte az ISW amerikai agytröszt.

Névtelen források szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök azt követeli, hogy Ukrajna engedje át a teljes Donyeck és Luhanszk megyét, valamint a Krímet a tűzszüneti tárgyalások részeként - jelentette a Bloomberg augusztus 8-án. Ez azt jelentené, hogy

Ukrajnának ki kellene vonulnia olyan területekről, amelyeket az orosz erők 2022 februárja óta próbálnak sikertelenül elfoglalni.

A feltételek szerint az orosz erők leállítanák a támadásokat Herszon és Zaporizzsja megyékben, miközben Ukrajna és Oroszország tűzszüneti, majd békemegállapodásról tárgyalna.

A javaslatban nem esik szó ugyanakkor az orosz erők kivonulásáról a megszállt Zaporizzsjai Atomerőműből vagy a Harkiv, Szumi, Dnyipropetrovszk és Mikolajiv megyékben lévő pozíciókból. Európai tisztviselők szerint az orosz javaslat két szakaszból állna: először Ukrajna kivonulna Donyeck megyéből és befagyna a frontvonal, majd Putyin és Trump amerikai elnök megállapodnának egy béketervben, amelyről később tárgyalnának Zelenszkij ukrán elnökkel.

Donyeck megye nyugati részének átengedése rendkívül előnyös pozícióba hozná az orosz erőket egy jövőbeli támadáshoz. Ukrajna kénytelen lenne feladni az úgynevezett "erődítmény-övet", amely 2014 óta a fő megerősített védelmi vonal Donyeck megyében - anélkül, hogy garanciát kapna arra, hogy a harcok nem folytatódnak.

Az erődítmény-öv négy nagyvárosból és több településből áll, amelyek észak-déli irányban húzódnak a H-20-as Kosztantinyivka-Szlovjanszk autópálya mentén. Szlovjanszk és Kramatorszk jelentős logisztikai központként szolgál az ukrán erők számára, továbbá utóbbi jelenleg Donyeck megye ideiglenes közigazgatási központja és fontos ipari város.

Ukrajna az elmúlt 11 évben jelentős erőforrásokat fordított az erődítmény-öv megerősítésére. Az orosz erők 2022-ben nem tudták elfoglalni Szlovjanszkot, és azóta is küzdenek az erődítmény-öv bekerítésével.

Az orosz erők jelenleg is próbálják bekeríteni az erődítmény-övet délnyugat felől,

de ez a művelet valószínűleg több évig tartana.

A Donyeck megye nyugati részének átengedése jelentősen kevésbé védhető pozícióba hozná az ukrán erőket, és sürgős, masszív védelmi erődítmények kiépítését tenné szükségessé a Harkiv és Dnyipropetrovszk megyék határterületein, amelyek terepviszonyai egyáltalán nem alkalmasak erre.

Kapcsolódó cikkünk

Zelenszkij: van esély legalább egy tűzszünetre - Háborús híreink szombaton

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Robert Half - elemzés

Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
atomfegyver-nuklearis-fegyver-raketa
Globál
Aggódhat Trump? - Olyan fegyvert fejleszthetett Amerika ősellensége, amellyel Washingtont is elérheti
Pénzcentrum
Havi 796 ezres csúcsbérrel vadásszák a magyarokat az Adriánál: szállást, étkezést is biztosítanak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility