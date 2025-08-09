  • Megjelenítés
Rendkívüli csúcstalálkozót tartanak Európában Trump béketerve miatt
Globál

Rendkívüli csúcstalálkozót tartanak Európában Trump béketerve miatt

Portfolio
David Lammy brit külügyminiszter és JD Vance amerikai alelnök szombaton találkozik ukrán és európai szövetségesekkel Nagy-Britanniában, hogy megvitassák Donald Trump amerikai elnök ukrajnai béketerveinek részleteit – számolt be a Reuters.

A Downing Street szóvivője szerint a biztonsági találkozó előtt Keir Starmer brit miniszterelnök telefonon egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Kapcsolódó cikkünk

Zelenszkij már szövetségest talált, akivel lesöpörnék a Fehér Ház béketervét

A megbeszélésen a két vezető áttekintette Trump javaslatait az ukrajnai háború lezárására, amelyeket az amerikai elnök augusztus 15-én, az alaszkai orosz-amerikai csúcstalálkozón kíván megvitatni Vlagyimir Putyinnal.

A miniszterelnök ma reggel beszélt Zelenszkij ukrán elnökkel. Előretekintettek a brit külügyminiszter és az amerikai alelnök által szervezett nemzetbiztonsági tanácsadói találkozóra, amelyen európai, ukrán és amerikai képviselők vesznek részt

– közölte a szóvivő.

"Egyetértettek abban, hogy ez kulcsfontosságú fórum lesz az igazságos és tartós béke megteremtése felé vezető úton elért eredmények megvitatására."

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Robert Half - elemzés

Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
zelenszkij
Globál
Zelenszkij: van esély legalább egy tűzszünetre - Háborús híreink szombaton
Pénzcentrum
Havi 796 ezres csúcsbérrel vadásszák a magyarokat az Adriánál: szállást, étkezést is biztosítanak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility