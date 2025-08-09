Rendkívüli csúcstalálkozót tartanak Európában Trump béketerve miatt

David Lammy brit külügyminiszter és JD Vance amerikai alelnök szombaton találkozik ukrán és európai szövetségesekkel Nagy-Britanniában, hogy megvitassák Donald Trump amerikai elnök ukrajnai béketerveinek részleteit – számolt be a Reuters.

A Downing Street szóvivője szerint a biztonsági találkozó előtt Keir Starmer brit miniszterelnök telefonon egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

A megbeszélésen a két vezető áttekintette Trump javaslatait az ukrajnai háború lezárására, amelyeket az amerikai elnök augusztus 15-én, az alaszkai orosz-amerikai csúcstalálkozón kíván megvitatni Vlagyimir Putyinnal.

A miniszterelnök ma reggel beszélt Zelenszkij ukrán elnökkel. Előretekintettek a brit külügyminiszter és az amerikai alelnök által szervezett nemzetbiztonsági tanácsadói találkozóra, amelyen európai, ukrán és amerikai képviselők vesznek részt

– közölte a szóvivő.

"Egyetértettek abban, hogy ez kulcsfontosságú fórum lesz az igazságos és tartós béke megteremtése felé vezető úton elért eredmények megvitatására."

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images