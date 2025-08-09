  • Megjelenítés
Riadóztatták a magyar Gripeneket: orosz gépek voltak a célpontok
Sor került a Magyar Honvédség Gripen vadászgépeinek első éles riasztására a 2025-ös balti légtérrendészeti misszió során. A magyar merevszárnyasok orosz repülőgépeket fogtak el a Balti-tenger felett - számolt be a honvedelem.hu.

A magyar Gripenek a NATO Balti Légtérrendészeti misszió keretében 2025. augusztus 8-án kapták első éles riasztásukat, mindössze egy héttel a szolgálat átvételét követően.

A vadászgépeket azonosítatlan repülőgépek miatt emelték a magasba.

A magyar pilóták augusztus 8-án, helyi idő szerint 11 óra 26 perckor, 11 ezer méteres magasságban, a Balti-tenger felett sikeresen elfogtak és azonosítottak olyan repülőgépeket, amelyek nem tartották a rádiókapcsolatot a légiforgalmi irányítással, nem rendelkeztek repülési tervvel és kikapcsolt válaszjeladóval repültek. A NATO németországi Egyesített Légivezetési Központja ezért Alpha riasztást rendelt el.

A Magyar Honvédség 2025. augusztus 1-től négy hónapon keresztül, mintegy 80 katonával és négy JAS-39 Gripen harci repülőgéppel vezető nemzetként látja el a balti országok légtérrendészeti feladatait, Spanyolországgal és Olaszországgal együttműködve, NATO parancsnokság alatt.

A balti államok 2004-es NATO-csatlakozása óta a szövetséges országok négyhónapos váltásokban biztosítják Észtország, Lettország és Litvánia légterének védelmét. A magyar kontingens a litvániai Siauliai repülőtéren állomásozik, és a Baltic Air Policing (BAP) misszió 69. váltásaként teljesít szolgálatot. Magyarország 2015, 2019 és 2022 után negyedik alkalommal vesz részt ebben a küldetésben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

