Új dimenzió nyílt a magyar légtér védelmében
Új dimenzió nyílt a magyar légtér védelmében

A magyar légvédelem új szintre lép: Győrből Budapestre települ egy NASAMS légvédelmi alegység, amely Pécel és Isaszeg térségében teljesít szolgálatot. A lépés célja a reagálóképesség növelése, az alacsonyan és nagy sebességgel repülő célok elleni hatékony fellépés, valamint a NATO integrált légvédelmi rendszerének erősítése a jelenlegi feszült biztonsági helyzetben.

Dr. Böröndi Gábor vezérezredes elmondta: a magyar légtér védelme és felügyelete a mostani, háborúkkal teli időszakban kiemelt jelentőségű feladat.

A légtér szabályos használatát figyelemmel kísérő és légtérrendészeti eszközrendszer több lábon áll, amelyek egymásra épülve, egymást kiegészítve alkotnak hatékony és teljes egészet.

A rendszer első pillérét a radarhálózat képezi, amely a légtér folyamatos ellenőrzését biztosítja. A második pillért azok a képességek adják, amelyek lehetővé teszik a légi célok pontosabb azonosítását, elfogását, valamint szükség esetén a megfelelő ellentevékenységeket. Az eddigi készenléti merev- és forgószárnyas repülőeszközök mellett a haderőfejlesztés eredményeként már a földi telepítésű légvédelmi rakétaképesség is ezt a pillért erősíti.

A vezérkarfőnök kiemelte: a légvédelem reagálóképességének növelése érdekében tette azt a javaslatot a katonai vezetés, hogy egy NASAMS légvédelmi alegységet telepítsenek át Győrből Budapest helyőrségbe. A feladatokat a Pécel és Isaszeg mellett található, a feladathoz megfelelő adottságokkal rendelkező honvédségi területeken hajtják végre.

Az így teljessé váló légtérrendészeti eszközrendszer új dimenziót nyit a magyar légtér védelmében, különösen az alacsonyan és nagy sebességgel repülő célok elleni hatékony fellépés, valamint a hiteles elrettentés biztosításának köszönhetően.

Ez a komplex rendszer a nemzeti légvédelem megerősítése mellett hozzájárul a NATO integrált légvédelmi képességeinek támogatásához is, ami különösen fontos a jelenlegi megváltozott biztonsági környezetben - mondta el dr. Böröndi Gábor vezérezredes.

