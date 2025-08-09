Zelenszkij már szövetségest talált, akivel lesöpörnék a Fehér Ház béketervét

Zelenszkij ukrán elnök szombaton telefonon egyeztetett Keir Starmer brit miniszterelnökkel, és közölte, hogy egyetértenek Oroszország azon tervének veszélyességéről, amely "mindent a lehetetlen megvitatására akar redukálni".

Az ukrán elnök az elmúlt napokban számos telefonbeszélgetést folytatott Kijev szövetségeseivel, miután Donald Trump amerikai elnök megbízottja, Steve Witkoff Moszkvába látogatott, és bejelentették, hogy augusztus 15-én találkozót terveznek Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök között.

Szombaton már Volodimir Zelenszkij ukrán elnök leszögezte, hogy

Ukrajna egyetlen négyzetméter területet sem hajlandó átadni Oroszországnak, és minden béketárgyalásnak Kijev részvételével kell zajlania.

Kijelentése Donald Trump bejelentésére reagált, miszerint pénteken Alaszkában találkozik Vlagyimir Putyinnal. Zelenszkij hangsúlyozta:

az ukrán területi kérdésre már választ ad az ország alkotmánya, amelytől senki nem térhet el.

Az elnök szerint az ukrán nép békét érdemel, de az ország földjét nem ajándékozhatják oda „a megszállónak”. Úgy fogalmazott, hogy minden,

Ukrajna ellenében vagy annak bevonása nélkül születő döntés „halva született” és működésképtelen, mivel nem hozhat valódi békét.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images