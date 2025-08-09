  • Megjelenítés
Zelenszkij: Ukrajna nem fog területet átadni a megszállónak!
Zelenszkij: Ukrajna nem fog területet átadni a megszállónak!

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök határozottan visszautasította, hogy Ukrajna akár egyetlen négyzetméter területet is átadjon Oroszországnak, és hangsúlyozta: minden béketárgyalásnak Kijev részvételével kell zajlania, különben az „halva született döntés” lesz.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy

Ukrajna nem fog területet átadni a „megszállónak”.

Szavai nyilvánvalóan Donald Trump bejelentésére reagálnak, miszerint pénteken Alaszkában találkozik Vlagyimir Putyinnal.

Zelenszkij megismételte korábbi álláspontját: Ukrajna nem mond le területeiről, és bármilyen béketárgyalásnak Kijevet is magában kell foglalnia.

Természetesen nem fogjuk Oroszországnak díjként odaadni azt, amit tett. Az ukrán nép békét érdemel. Az ukrán területi kérdésre a válasz már benne van Ukrajna alkotmányában.

– mondta.

Ettől senki nem fog eltérni – és nem is tud. Az ukránok nem ajándékozzák oda földjüket a megszállónak.

Ukrajna készen áll a valódi döntésekre, amelyek békét hozhatnak. Bármilyen, ellenünk született vagy nélkülünk meghozott döntés egyben a béke ellen is szól. Ezek semmit nem fognak elérni. Ezek halva született döntések. Ezek működésképtelen döntések.

-mondta az ukrán elnök.

Kapcsolódó cikkünk

Zelenszkij: van esély legalább egy tűzszünetre - Háborús híreink szombaton

Végre leülhet egymással Putyin és Trump, de lesz-e okunk ünnepelni az új találkozást?

Megszólalt Zelenszkij: így érhető el a tűzszünet Oroszországgal

Lukasenka: Putyin először az Egyesült Államokkal akar megállapodni, aztán jöhet Ukrajna

Címlapkép forrása: Antonio Masiello/Getty Images

