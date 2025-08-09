Zelenszkij: Ukrajna nem fog területet átadni a megszállónak!

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy
Ukrajna nem fog területet átadni a „megszállónak”.
Szavai nyilvánvalóan Donald Trump bejelentésére reagálnak, miszerint pénteken Alaszkában találkozik Vlagyimir Putyinnal.
Zelenszkij megismételte korábbi álláspontját: Ukrajna nem mond le területeiről, és bármilyen béketárgyalásnak Kijevet is magában kell foglalnia.
Természetesen nem fogjuk Oroszországnak díjként odaadni azt, amit tett. Az ukrán nép békét érdemel. Az ukrán területi kérdésre a válasz már benne van Ukrajna alkotmányában.
– mondta.
Ettől senki nem fog eltérni – és nem is tud. Az ukránok nem ajándékozzák oda földjüket a megszállónak.
Ukrajna készen áll a valódi döntésekre, amelyek békét hozhatnak. Bármilyen, ellenünk született vagy nélkülünk meghozott döntés egyben a béke ellen is szól. Ezek semmit nem fognak elérni. Ezek halva született döntések. Ezek működésképtelen döntések.
-mondta az ukrán elnök.
Címlapkép forrása: Antonio Masiello/Getty Images
