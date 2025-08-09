  • Megjelenítés
Zelenszkij: van esély legalább egy tűzszünetre - Háborús híreink szombaton
Portfolio
Ukrajna szerint egyre nagyobb a nemzetközi támogatás a tűzszünet eléréséhez, azonban Oroszország egyelőre figyelmen kívül hagyja a fegyvernyugvásra szabott határidőt, miközben a támadások változatlan hevességgel folytatódnak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Közel 7400-an érkeztek Ukrajnából pénteken

Az ukrán-magyar határszakaszon 7393-an léptek be Magyarországra pénteken - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szombaton az MTI-t.

A beléptetettek közül a rendőrség 49 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.

Trump: nem a Nobel-békedíjért teszem

Donald Trump kijelentette, hogy a Nobel-békedíj elnyerése nem az oka annak, hogy ennyire aktívan próbál véget vetni az orosz–ukrán háborúnak, írja a Sky News.

Az amerikai elnök a Fehér Házban, Örményország és Azerbajdzsán vezetői társaságában elmondta: megtiszteltetés lenne számára, ha megkapná a díjat, de hangsúlyozta, hogy „nem kampányol érte”.

„De soha nem jelentkeznék önként. Nem ezért csinálom. Azért teszem, mert mindenekelőtt életeket akarok menteni” – fogalmazott Trump, hozzátéve, hogy ez az oka annak, hogy „ennyire aktívan részt vesz az Ukrajnával és Oroszországgal kapcsolatos ügyekben”.

Új dimenzió nyílt a magyar légtér védelmében

A magyar légvédelem új szintre lép: Győrből Budapestre települ egy NASAMS légvédelmi alegység, amely Pécel és Isaszeg térségében teljesít szolgálatot. A lépés célja a reagálóképesség növelése, az alacsonyan és nagy sebességgel repülő célok elleni hatékony fellépés, valamint a NATO integrált légvédelmi rendszerének erősítése a jelenlegi feszült biztonsági helyzetben.

Zelenszkijnek alá kell írni valamit

Donald Trump szerint területek cseréje is része lehet egy Ukrajna és Oroszország közötti békemegállapodásnak, írja a Sky News.

A Fehér Házban tartott beszédében az elnök azt mondta, hogy „Egy olyan területről van szó, amiért már három és fél éve harcolnak. Sok orosz halt meg, sok ukrán halt meg. Szóval vizsgáljuk a helyzetet, de valójában azon is dolgozunk, hogy valamennyit visszaszerezzünk, és legyen egyfajta csere. Ez bonyolult, semmi sem egyszerű. Nagyon bonyolult. De vissza fogunk szerezni valamennyit, és lesz, amit kicserélünk. Területcsere lesz, mindkét fél javára.”

Trump hozzátette, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek „fel kell készülnie arra, hogy aláírjon valamit”.

Van esély a tűzszünetre

Jelentős támogatás érkezik, és az új helyzetben ez most egy határidővel együtt valósul meg, amelyet Oroszország a tűzszünet bevezetésére kapott. Egyelőre azonban úgy tűnik, az oroszok ezt figyelmen kívül hagyják, írta az X-en Volodimir Zelenszkij.

A mai nap ismét áldozatokat és orosz támadásokat hozott: éjjel több mint száz drónt indítottak Ukrajna ellen, nappal légibombázások, heves frontvonalbeli rohamok és újabb légiriadók sújtották a városokat és településeket. Az orosz hadsereg továbbra sem kapott parancsot a támadások leállítására.

Ukrajna folyamatosan egyeztet partnereivel a valódi lépések megtételéért. Szoros kapcsolatban állunk az amerikai féllel, és partnereink is tárgyalnak az Egyesült Államokkal. Mindenki egyetért abban, hogy

van esély legalább egy tűzszünetre, de ez teljes mértékben azon múlik, sikerül-e megfelelő nyomást gyakorolni Oroszországra.

Címlapkép forrása: Stefano Costantino/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Végre leülhet egymással Putyin és Trump, de lesz-e okunk ünnepelni az új találkozást?

Az ukrajnai háború kitörése óta először került elérhető közelségbe, hogy az amerikai és az orosz elnök személyesen találkozzon egymással: a két ország nyilatkozatai szerint a jövő héten kerülhet sor Donald Trump és Vlagyimir Putyin első személyes megbeszélésére Trump második ciklusában. (Az amerikai elnök pénteki bejelentése szerint augusztus 15-én, Alaszkában lesz a találkozó.) Vajon ez a találkozó tényleg elmozdulást hozhat az ukrajnai tűzszünet irányába, vagy Moszkva részéről továbbra is csak szép szavak és ígéretek hangzanak el, és a háború folytatódik tovább? És vajon nagyhatalmi osztozkodást látunk majd, vagy a többi érintett, így Ukrajna és Európa is helyet kap majd valamikor a tárgyalóasztalnál?

