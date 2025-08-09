Zelenszkij: van esély legalább egy tűzszünetre - Háborús híreink szombaton

Donald Trump kijelentette, hogy a Nobel-békedíj elnyerése nem az oka annak, hogy ennyire aktívan próbál véget vetni az orosz–ukrán háborúnak, írja a Sky News.

Az amerikai elnök a Fehér Házban, Örményország és Azerbajdzsán vezetői társaságában elmondta: megtiszteltetés lenne számára, ha megkapná a díjat, de hangsúlyozta, hogy „nem kampányol érte”.

„De soha nem jelentkeznék önként. Nem ezért csinálom. Azért teszem, mert mindenekelőtt életeket akarok menteni” – fogalmazott Trump, hozzátéve, hogy ez az oka annak, hogy „ennyire aktívan részt vesz az Ukrajnával és Oroszországgal kapcsolatos ügyekben”.