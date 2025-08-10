A tettek mezejére lép Amerika - Végre elkezdődhet a munka a háború sújtotta országban?

Jordánia kedden találkozót szervez amerikai és szíriai tisztviselők részvételével, hogy megvitassák Szíria újjáépítésének támogatását a több mint egy évtizedes konfliktus és Bassár el-Aszad korábbi vezető decemberi, iszlamista vezetésű lázadás általi megbuktatása után - írja a Reuters.

A jordán külügyminisztérium vasárnapi közleménye szerint a találkozón részt vesz Aszaad al-Sibáni szíriai külügyminiszter és Thomas Barrack, az Egyesült Államok szíriai különmegbízottja.

Szerdán Damaszkusz 12 megállapodást írt alá összesen 14 milliárd dollár értékben. Ezek között szerepel egy 4 milliárd dolláros szerződés a katari UCC holdinggal egy új repülőtér építéséről, valamint egy 2 milliárd dolláros megállapodás az Egyesült Arab Emírségek nemzeti befektetési vállalatával a szíriai fővárosban létesítendő metróhálózatról.

Jordánia amellett, hogy az Egyesült Államok egyik legfontosabb arab szövetségese, a Közel-Kelet nyugati felének egyik legstabilabb állama is.

Az ország több békefolyamatnak is aktív részese volt az elmúlt években.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images