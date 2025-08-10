  • Megjelenítés
A tettek mezejére lép Amerika - Végre elkezdődhet a munka a háború sújtotta országban?

Jordánia kedden találkozót szervez amerikai és szíriai tisztviselők részvételével, hogy megvitassák Szíria újjáépítésének támogatását a több mint egy évtizedes konfliktus és Bassár el-Aszad korábbi vezető decemberi, iszlamista vezetésű lázadás általi megbuktatása után - írja a Reuters.

A jordán külügyminisztérium vasárnapi közleménye szerint a találkozón részt vesz Aszaad al-Sibáni szíriai külügyminiszter és Thomas Barrack, az Egyesült Államok szíriai különmegbízottja.

Szerdán Damaszkusz 12 megállapodást írt alá összesen 14 milliárd dollár értékben. Ezek között szerepel egy 4 milliárd dolláros szerződés a katari UCC holdinggal egy új repülőtér építéséről, valamint egy 2 milliárd dolláros megállapodás az Egyesült Arab Emírségek nemzeti befektetési vállalatával a szíriai fővárosban létesítendő metróhálózatról.

Jordánia amellett, hogy az Egyesült Államok egyik legfontosabb arab szövetségese, a Közel-Kelet nyugati felének egyik legstabilabb állama is.

Az ország több békefolyamatnak is aktív részese volt az elmúlt években.

Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép

2025. szeptember 3.

