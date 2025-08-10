  • Megjelenítés
Cseh külügyminiszter: az országhatárokat nem lehet erőszakkal megváltoztatni
Cseh külügyminiszter: az országhatárokat nem lehet erőszakkal megváltoztatni

MTI
Az országok határait nem lehet erőszakkal megváltoztatni. Csehország békét akar Ukrajnában, de annak formájával elsősorban Ukrajnának kell egyetértenie - írta Jan Lipavsky cseh külügyminiszter az X hálózaton szombatról vasárnapra virradó éjszaka megjelent bejegyzésében.

A cseh diplomácia vezetője a jövő péntekre Alaszkába tervezett amerikai-orosz elnöki találkozóval kapcsolatos hírekre reagált.

Az orosz elnök, Vlagyimir

Putyin nem győzte le Ukrajnát sem három nap, sem három év alatt. A tárgyalásokra Ukrajna támogatása, a szankciók és az ukrán bátorság kényszerítette

- mutatott rá Jan Lipavsky.

Hangsúlyozta, hogy Ukrajnának továbbra is szabad országnak kell maradnia. "Az államhatárokat sem nyomással, sem zsarolással nem lehet mozgatni. Arról, hogy ki lesz az Európai Unió és a NATO tagja, az adott ország polgárai döntenek, nem Vlagyimir Putyin.

Csehország békét akar, de annak formájával mindig elsősorban Ukrajnának kell egyetértenie

- húzta alá a cseh külügyminiszter.

