Cseh külügyminiszter: az országhatárokat nem lehet erőszakkal megváltoztatni

A cseh diplomácia vezetője a jövő péntekre Alaszkába tervezett amerikai-orosz elnöki találkozóval kapcsolatos hírekre reagált.
Az orosz elnök, Vlagyimir
Putyin nem győzte le Ukrajnát sem három nap, sem három év alatt. A tárgyalásokra Ukrajna támogatása, a szankciók és az ukrán bátorság kényszerítette
- mutatott rá Jan Lipavsky.
Hangsúlyozta, hogy Ukrajnának továbbra is szabad országnak kell maradnia. "Az államhatárokat sem nyomással, sem zsarolással nem lehet mozgatni. Arról, hogy ki lesz az Európai Unió és a NATO tagja, az adott ország polgárai döntenek, nem Vlagyimir Putyin.
Csehország békét akar, de annak formájával mindig elsősorban Ukrajnának kell egyetértenie
- húzta alá a cseh külügyminiszter.
