Drámai bejelentés érkezett a dél-koreai hadseregről

Drámai mértékben csökkent a dél-koreai hadsereg létszáma az elmúlt hat évben, ami komoly védelmi kihívásokat okoz az ország számára - írja a Reuters.

A dél-koreai hadsereg létszáma 20 százalékkal, 450 ezer főre csökkent az elmúlt hat évben,

elsősorban a kötelező katonai szolgálatra alkalmas korú férfiak számának jelentős visszaesése miatt - derül ki egy vasárnap nyilvánosságra hozott jelentésből.

A védelmi minisztérium által készített dokumentum, amelyet Choo Mi-ae, a kormányzó Demokrata Párt parlamenti képviselőjének irodája hozott nyilvánosságra, arra figyelmeztet, hogy a besorozható férfiak számának drámai csökkenése tiszthiányt is okoz, ami működési nehézségekhez vezethet.

A dél-koreai haderő létszáma a 2000-es évek eleje óta folyamatosan csökken, amikor még körülbelül 690 ezer katonával rendelkezett. A folyamat a 2010-es évek végén felgyorsult, 2019-ben már csak mintegy 563 ezer aktív katona és tiszt szolgált. A 2019 és 2025 közötti időszakban a 20 éves férfiak száma - akik többsége az orvosi vizsgálat után megkezdi a jelenleg 18 hónapos kötelező katonai szolgálatot - 30 százalékkal, 230 ezerre csökkent a kormányzati adatok szerint.

Ezzel szemben Észak-Korea a védelmi minisztérium 2022-es becslése szerint körülbelül 1,2 millió fős aktív hadsereggel rendelkezik.

A dél-koreai hadsereg a szolgálati idő csökkentését a fejlettebb képességekkel indokolja, amit az Egyesült Államokkal való katonai szövetség és a jelentős fegyverexportőrré vált védelmi ipar fejlődése tett lehetővé. A koreai háború 1953-as fegyverszüneti megállapodása után a szolgálati idő még 36 hónap volt.

Dél-Korea védelmi költségvetése 2025-ben több mint 61 billió won (43,9 milliárd dollár), ami meghaladja Észak-Korea becsült gazdasági méretét. Ennek ellenére a minisztérium szerint a hadseregből még mindig hiányzik 50 ezer katona a megfelelő védelmi készültség fenntartásához. A hiány mintegy 21 ezer főt tesz ki az altiszti állományban.

Dél-Korea a világ egyik leggyorsabban öregedő társadalma,

és 2025-ben a világ legalacsonyabb termékenységi rátájával rendelkezik (0,75),

ami azt jelenti, hogy egy nő reproduktív élete során átlagosan ennyi gyermeket vállal. Az ország lakossága, amely 2020-ban érte el 51,8 milliós csúcsát, a kormányzati előrejelzések szerint 2072-re 36,2 millióra csökkenhet.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images