Hátsókapu-botrány: a kínai állami média kérdőre vonta az Nvidiát

A kínai állami média biztonsági aggályokat fogalmazott meg az Nvidia H20 chipjeivel kapcsolatban, miután Peking korábban már felvetette a hátsó kapuk lehetőségét a termékekben - írja a Reuters.

A CCTV állami műsorszolgáltatóhoz kötődő Yuyuan Tantian közösségi média fiók vasárnap közzétett WeChat-cikkében azt állította, hogy

az Nvidia H20 chipjei nemcsak biztonsági kockázatot jelentenek, de technológiailag sem fejlettek és környezetbarátnak sem nevezhetők.

"Amikor egy chip sem környezetbarát, sem fejlett, sem biztonságos, fogyasztóként természetesen dönthetünk úgy, hogy nem vásároljuk meg" - zárta gondolatait a cikk szerzője.

Az Nvidia H20 mesterséges intelligencia chipjeit kifejezetten a kínai piac számára fejlesztették, miután az Egyesült Államok 2023 végén exportkorlátozásokat vezetett be a fejlett AI chipekre. Donald Trump amerikai elnök adminisztrációja 2025 áprilisában betiltotta ezek értékesítését a Kínával való kereskedelmi feszültségek közepette, de júliusban visszavonta a tilalmat.

Kína kiberbiztonsági hatósága július 31-én berendelte az Nvidiát egy megbeszélésre, ahol magyarázatot kért arra, hogy a H20 chipek rendelkeznek-e bármilyen hátsó kapuval, amely biztonsági kockázatot jelenthet. A hátsó kapu olyan rejtett módszer, amely lehetővé teszi a normál hitelesítés vagy biztonsági ellenőrzések megkerülését. Az Nvidia később közleményben tagadta, hogy termékei rendelkeznének olyan "hátsó kapukkal", amelyek távoli hozzáférést vagy irányítást tennének lehetővé.

A Yuyuan Tantian cikkében azonban azt állította, hogy

az Nvidia chipjei hardveres "hátsó kapun" keresztül képesek lehetnek olyan funkciók végrehajtására, mint a "távoli leállítás".

A kritika nem egyedülálló, korábban a People's Daily kínai állami médium is bírálta az Nvidiát. A hónap elején megjelent kommentárjában a lap azt írta, hogy az Nvidiának "meggyőző biztonsági bizonyítékokat" kell szolgáltatnia a kínai felhasználók aggodalmainak eloszlatására és a piaci bizalom visszaszerzésére.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images