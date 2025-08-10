  • Megjelenítés
Ilyen nincs: Tesla Cybertruckokat fog szétlőni az amerikai légierő, de nem azért, amiért gondolnánk
Ilyen nincs: Tesla Cybertruckokat fog szétlőni az amerikai légierő, de nem azért, amiért gondolnánk

Az Amerikai Légierő két Tesla Cybertruckot tervez felrobbantani a precíziós fegyverek tesztelése során, hogy felkészüljön az ilyen járművek esetleges harctéri megjelenésére - írta meg a Car and Driver.

Az Amerikai Légierő Tesztközpontja (AFTC) több tucat új kerekes célpontot kíván beszerezni új-mexikói White Sands létesítménye számára, köztük két Tesla Cybertruckot. A beszerzés a légierő precíziós fegyverzetfejlesztési programjának része, amelynek célja olyan légi indítású fegyverek kifejlesztése, amelyek bármilyen járműben közlekedő ellenséges harcosokat képesek megsemmisíteni.

Bár elsőre elég furának tűnik, hogy a világ legnagyobb légiereje civil autók golyóálló képességeit akarja tesztelni, a gyakorlatban nagyon megalapozott az ötlet:

fennáll a lehetőség, hogy a Cybertruckok olyan szervezetek kezébe kerülhetnek, amelyek aktív hadszíntéren bevethetik ezeket a járműveket.

Korábban már előfordult hasonló eset, amikor egy texasi vízvezeték-szerelő cég Ford F-250-es teherautója az ISIS oldalán bukkant fel a szíriai polgárháborúban, a cég logójával ellátva.

Hasonló történet a Toyotával is előállt már: napjainkra internetes mémmé vált, hogy ha valahol irreguláris fegyveresek nekiállnak lövöldözni, akkor biztos elő fog kerülni a japán cég Hilux vagy Land Cruiser terepjárója, természetesen fegyverekkel teleaggatva.

Azt egyébként, hogy a Cybertruck milyen eredményeket fog mutatni, nem nehéz megjósolni. Elon Musk a terepjáró piacra dobásakor elbüszkélkedett azzal, hogy a jármű elpusztíthatatlan, innentől pedig már csak idő kérdése volt, hogy az államokban szép számmal megtalálható, dolgok szétlövésére szakosodott Youtuberek ki is próbálják, találkozik-e az elmélet a gyakorlattal. Az interneten fellelhető videók alapján a Cybertruck nagyjából ugyanannyira golyóálló, mint más, hasonló méretű kocsi, tehát kb semennyire: a háborús zónákban használt gépkarabélyok mindegyike könnyedén átviszi a kocsi ajtaját, söréteket, jó esetben pisztolylőszereket tud megfogni (tehát nagyjából egy átlagos, rendvédelmi szervek által használt "puha" kevlár golyóálló mellény szintjét hozza).

Ettől függetlenül most nagyon úgy néz ki, hogy az amerikai légierő biztosra megy, és kipróbálja, hogy egy tankok kiütésére is jó Hellfire rakétát hogy fog viselni a Tesla zászlóvivője. Tippjeink szerint nem jól.

