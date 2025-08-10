JD Vance: egyik fél sem lesz elégedett a békemegállapodással

JD Vance amerikai alelnök szerint az Oroszország és Ukrajna közötti békemegállapodás valószínűleg egyik felet sem fogja teljesen kielégíteni, és mindkét ország elégedetlen lesz a végeredménnyel.

Az amerikai alelnök a Fox News vasárnapi műsorában elmondta, hogy

az Egyesült Államok olyan megállapodásra törekszik, amelyet mindkét ország el tud fogadni, de ez várhatóan egyik felet sem teszi majd boldoggá.

Donald Trump pénteken jelentette be, hogy augusztus 15-én Alaszkában találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, hogy tárgyaljanak az ukrajnai háború lezárásáról. Trump szerint Oroszország és Ukrajna közel állnak egy tűzszüneti megállapodáshoz, amely véget vethetne a három és fél éve tartó konfliktusnak,

de ez valószínűleg jelentős területek feladását követelné Ukrajnától.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azonban szombaton kijelentette, hogy Ukrajna nem sértheti meg alkotmányát területi kérdésekben, hozzátéve:

Az ukránok nem ajándékozzák földjüket a megszállóknak."

Vance elmondta, hogy az Egyesült Államok Putyin, Zelenszkij és Trump közötti tárgyalások ütemezésén dolgozik,

de nem tartaná produktívnak, ha Putyin a Trumppal való találkozó előtt tárgyalna Zelenszkijjel.

Egy fehér házi tisztviselő azonban nemrég úgy fogalmazott, hogy Trump nyitott egy mindkét vezetővel tartandó csúcstalálkozóra, de jelenleg a Fehér Ház a Putyin által kért kétoldalú találkozót tervezi.

