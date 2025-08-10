  • Megjelenítés
JD Vance: egyik fél sem lesz elégedett a békemegállapodással
Globál

JD Vance: egyik fél sem lesz elégedett a békemegállapodással

Portfolio
JD Vance amerikai alelnök szerint az Oroszország és Ukrajna közötti békemegállapodás valószínűleg egyik felet sem fogja teljesen kielégíteni, és mindkét ország elégedetlen lesz a végeredménnyel.

Az amerikai alelnök a Fox News vasárnapi műsorában elmondta, hogy

az Egyesült Államok olyan megállapodásra törekszik, amelyet mindkét ország el tud fogadni, de ez várhatóan egyik felet sem teszi majd boldoggá.

Donald Trump pénteken jelentette be, hogy augusztus 15-én Alaszkában találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, hogy tárgyaljanak az ukrajnai háború lezárásáról. Trump szerint Oroszország és Ukrajna közel állnak egy tűzszüneti megállapodáshoz, amely véget vethetne a három és fél éve tartó konfliktusnak,

de ez valószínűleg jelentős területek feladását követelné Ukrajnától.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azonban szombaton kijelentette, hogy Ukrajna nem sértheti meg alkotmányát területi kérdésekben, hozzátéve:

Az ukránok nem ajándékozzák földjüket a megszállóknak."

Vance elmondta, hogy az Egyesült Államok Putyin, Zelenszkij és Trump közötti tárgyalások ütemezésén dolgozik,

de nem tartaná produktívnak, ha Putyin a Trumppal való találkozó előtt tárgyalna Zelenszkijjel.

Egy fehér házi tisztviselő azonban nemrég úgy fogalmazott, hogy Trump nyitott egy mindkét vezetővel tartandó csúcstalálkozóra, de jelenleg a Fehér Ház a Putyin által kért kétoldalú találkozót tervezi.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Robert Half - elemzés

Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
drón harckocsi háború orosz ukrán
Globál
Közel lehet a tűzszünet Ukrajnában - Háborús híreink vasárnap
Pénzcentrum
Drága javításba futhat rengeteg magyar autótulaj: óriási hibát követnek el, még csak nem is sejtik
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility