Kijevnek úgy tűnik, ismét csalódnia kell Trumpban - Régi-új módszerrel próbálkoznak tovább
Ukrajna és európai szövetségesei egységes álláspontot alakítottak ki a közelgő Trump-Putyin találkozó előtt, hangsúlyozva, hogy Ukrajna nélkül nem születhet döntés az ország békéjéről - tudósított a New York Times.

Hét európai vezető, köztük Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár vasárnap közös nyilatkozatban jelentette ki: "Az ukrajnai békéhez vezető útról nem lehet Ukrajna nélkül dönteni." Volodimir Zelenszkij ukrán elnök gyorsan támogatásáról biztosította a kezdeményezést, köszönetet mondva mindazoknak, "akik Ukrajna mellett állnak a békéért folytatott küzdelemben".

Az összehangolt nyilatkozatok azt követően születtek, hogy Zelenszkij szombaton több európai vezetővel folytatott telefonbeszélgetést. Ugyanazon a napon két magas rangú ukrán tisztviselő és európai partnereik London közelében találkoztak amerikai tisztségviselőkkel, hogy felmérjék Moszkva tárgyalási pozícióját, és képviseljék Ukrajna érdekeit a pénteken Alaszkában tartandó Trump-Putyin csúcstalálkozó előtt.

Kijev ismét európai szövetségesei támogatását keresi, miközben Washington önállóan próbál tárgyalni Oroszországgal a háború lezárásáról.

Ez azért kelt aggodalmat Kijevben, mert elképzelhető, hogy a Trump-adminisztráció olyan engedményeket tehet Moszkvának, amelyeket Kijev nem fogadhat el.

Ukrajna eltökélt abban is, hogy ne engedje Oroszországnak megszabni a jövőbeli béketárgyalások feltételeit.

Az európai vezetők nyilatkozatukban hangsúlyozták, hogy "érdemi tárgyalásokra csak" tűzszünet vagy az ellenségeskedések csökkentése után kerülhet sor - ez Ukrajna régóta hangoztatott álláspontja, amelyet Oroszország következetesen elutasít.

A vezetők megerősítették elkötelezettségüket amellett, hogy "a nemzetközi határokat nem lehet erőszakkal megváltoztatni", és hogy a jelenlegi frontvonalnak "kell a tárgyalások kiindulópontjának lennie".

Ez burkolt elutasítása Trump nemrégiben tett javaslatának, miszerint a tűzszüneti megállapodás "területek cseréjét" is tartalmazhatná.

A Trump-Putyin csúcstalálkozót azt követően jelentették be, hogy Steve Witkoff, az amerikai elnök megbízottja a múlt héten Moszkvában találkozott az orosz vezetővel. A találkozó után Trump tájékoztatta az európai vezetőket Putyin javaslatáról, amely két magas rangú európai tisztviselő szerint magában foglalná Ukrajna teljes Donbasz régiójának Oroszországhoz csatolását, bár ezt a területet az orosz erők nem ellenőrzik teljesen.

Zelenszkij szombaton figyelmeztetett, hogy nem fogad el olyan megállapodást, amely Ukrajnától olyan területek átadását követelné, amelyeket Oroszország jelenleg nem foglal el. "Minden ellenünk hozott döntés, minden Ukrajna nélkül hozott döntés egyben a béke elleni döntés is" - hangsúlyozta az ukrán elnök.

