Kiszivárgott: lehet, hogy az ukrán elnök is részt vesz a béketárgyaláson
Portfolio
A Fehér Ház fontolgatja Volodimir Zelenszkij meghívását a Donald Trump és Vlagyimir Putyin között tervezett alaszkai találkozóra - számolt be a Sky News.

Az értesülések egy nappal azután láttak napvilágot, hogy Washington és Moszkva megerősítette:

az amerikai és orosz elnök pénteken találkozni fog, hogy megvitassák az ukrajnai háború lezárásának lehetőségeit.

Az NBC News amerikai hírcsatorna információi szerint - amelyet egy magas rangú amerikai tisztviselő és három, a belső egyeztetésekről tájékoztatott személy erősített meg - a Trump-adminisztráció fontolóra vette az ukrán elnök meghívását a csúcstalálkozóra.

"Jelenleg ez is napirenden van" - nyilatkozta az egyik forrás. A források szerint Zelenszkij látogatása még nem végleges, és nem világos, hogy az ukrán vezető valóban jelen lesz-e Alaszkában. A magas rangú kormányzati tisztviselő azonban "abszolút" lehetségesnek nevezte a részvételt.

Mindenki nagyon reméli, hogy ez megtörténik

- tette hozzá.

Arra a kérdésre, hogy az Egyesült Államok hivatalosan meghívta-e Zelenszkijt, egy vezető fehér házi tisztviselő így válaszolt: "Az elnök továbbra is nyitott egy háromoldalú csúcstalálkozóra mindkét vezetővel. Jelenleg a Fehér Ház a Putyin elnök által kért kétoldalú találkozó megszervezésére összpontosít."

Pénteken - még a csúcstalálkozó megerősítése előtt - Trump a Fehér Házban újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy "nagyon közel állunk egy megállapodáshoz", amely véget vetne a konfliktusnak. Az amerikai elnök hozzátette, hogy

területek cseréjére kerül majd sor mindkét fél javára.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

