Lángol az orosz olajfinomító - Videón a pusztítás

A támadás augusztus 9-ről 10-re virradó éjszaka történt
az oroszországi Szaratov városában található olajfinomító ellen.
A helyi lakosok beszámolói szerint a várost nagyszabású dróntámadás érte.
A közösségi médiában megosztott fotókon és videókon drónokra emlékeztető hangok, valamint légvédelmi rendszerek működése hallható. A helyiek egy erőteljes robbanásról számoltak be,
amelyet követően jelentős tűz keletkezett az olajfinomító területén.
В Росії безпілотники атакували Саратовський НПЗ: вирує масштабна пожежаhttps://t.co/qpJ0QHUBwmВідео: Telegram/Exilenova+ pic.twitter.com/JMRtMSSrwj https://t.co/qpJ0QHUBwm— Українська правда (@ukrpravda_news) August 10, 2025
Légvédelmi tevékenységről és robbanásokról Lipeck és Voronyezs térségéből is érkeztek jelentések. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a légvédelmi rendszerek összesen 121 ukrán drónt semmisítettek meg vagy fogtak el Oroszország 15 régiója felett.
A legtöbb drónt – 29-et – állítólag Krasznodar területén lőtték le, 15-öt a megszállt Krím felett, 13-at Brjanszk, 12-t Belgorod, 9-et Voronyezs, 8-at Szaratov, 8-at Sztavropol, 7-et Kaluga, 6-ot Tula, 5-öt Rosztov és 4-et Rjazany területén. Emellett 2 drónt az Azovi-tenger vizei felett, valamint 1-1 drónt Szmolenszk, Orjol és Tver régiókban semmisítettek meg.
