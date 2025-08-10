  • Megjelenítés
Lángol az orosz olajfinomító - Videón a pusztítás
Lángol az orosz olajfinomító - Videón a pusztítás

Nagyszabású dróntámadás érte a szaratovi olajfinomítót Oroszországban, ahol a támadást követően tűz ütött ki. Emellett több orosz régióban is légvédelmi tevékenységről és robbanásokról érkeztek jelentések - közölte az Ukrajinszka Pravda.

A támadás augusztus 9-ről 10-re virradó éjszaka történt

az oroszországi Szaratov városában található olajfinomító ellen.

A helyi lakosok beszámolói szerint a várost nagyszabású dróntámadás érte.

A közösségi médiában megosztott fotókon és videókon drónokra emlékeztető hangok, valamint légvédelmi rendszerek működése hallható. A helyiek egy erőteljes robbanásról számoltak be,

amelyet követően jelentős tűz keletkezett az olajfinomító területén.

Légvédelmi tevékenységről és robbanásokról Lipeck és Voronyezs térségéből is érkeztek jelentések. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a légvédelmi rendszerek összesen 121 ukrán drónt semmisítettek meg vagy fogtak el Oroszország 15 régiója felett.

A legtöbb drónt – 29-et – állítólag Krasznodar területén lőtték le, 15-öt a megszállt Krím felett, 13-at Brjanszk, 12-t Belgorod, 9-et Voronyezs, 8-at Szaratov, 8-at Sztavropol, 7-et Kaluga, 6-ot Tula, 5-öt Rosztov és 4-et Rjazany területén. Emellett 2 drónt az Azovi-tenger vizei felett, valamint 1-1 drónt Szmolenszk, Orjol és Tver régiókban semmisítettek meg.

