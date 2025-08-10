  • Megjelenítés
Megszólalt Zelenszkij a háború lezárásáról
Megszólalt Zelenszkij a háború lezárásáról

Portfolio
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az ukrajnai háború lezárásának igazságosnak kell lennie és tükröznie kell az európai népek biztonsági érdekeit - számolt be az Ukrajinszka Pravda.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap a közösségi médiában hangsúlyozta, hogy a háború befejezésének méltányosnak kell lennie. "Hálás vagyok mindenkinek, aki ma Ukrajna és népünk mellett áll a békéért, amely megvédi európai nemzeteink létfontosságú biztonsági érdekeit" - írta az államfő.

Az ukrán elnök kiemelte, hogy

országa értékeli és teljes mértékben támogatja a vezető európai politikusok közös nyilatkozatát az Ukrajnának szánt békével kapcsolatban.

A nyilatkozatot Emmanuel Macron francia elnök, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Friedrich Merz német kancellár, Donald Tusk lengyel kormányfő, Keir Starmer brit miniszterelnök, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Alexander Stubb finn elnök jegyezte.

A jelentős európai országok vezetői közös állásfoglalásukban arra szólították fel az amerikai elnököt, hogy

az orosz vezetővel csak tűzszüneti feltételek mellett folytasson tárgyalásokat, és biztosítsa Ukrajna és Európa létfontosságú biztonsági érdekeinek védelmét.

