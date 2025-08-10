Megszólalt Zelenszkij a háború lezárásáról

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap a közösségi médiában hangsúlyozta, hogy a háború befejezésének méltányosnak kell lennie. "Hálás vagyok mindenkinek, aki ma Ukrajna és népünk mellett áll a békéért, amely megvédi európai nemzeteink létfontosságú biztonsági érdekeit" - írta az államfő.

Az ukrán elnök kiemelte, hogy

országa értékeli és teljes mértékben támogatja a vezető európai politikusok közös nyilatkozatát az Ukrajnának szánt békével kapcsolatban.

A nyilatkozatot Emmanuel Macron francia elnök, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Friedrich Merz német kancellár, Donald Tusk lengyel kormányfő, Keir Starmer brit miniszterelnök, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Alexander Stubb finn elnök jegyezte.

A jelentős európai országok vezetői közös állásfoglalásukban arra szólították fel az amerikai elnököt, hogy

az orosz vezetővel csak tűzszüneti feltételek mellett folytasson tárgyalásokat, és biztosítsa Ukrajna és Európa létfontosságú biztonsági érdekeinek védelmét.

The end of the war must be fair, and I am grateful to everyone who stands with Ukraine and our people today for the sake of peace in Ukraine, which is defending the vital security interests of our European nations.Ukraine values and fully supports the statement by President… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 10, 2025

Címlapkép forrása: EU