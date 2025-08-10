  • Megjelenítés
Trumppal fog egyeztetni Németország erős embere, Zelenszkij is téma lesz
Globál

Trumppal fog egyeztetni Németország erős embere, Zelenszkij is téma lesz

Portfolio
Friedrich Merz német kancellár reményét fejezte ki, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt vesz majd az orosz-amerikai csúcstalálkozón, és hangsúlyozta, hogy Ukrajna feje felett nem születhetnek döntések.

Merz az ARD közszolgálati televíziónak adott interjújában elmondta, hogy hamarosan

telefonbeszélgetést folytat Donald Trump amerikai elnökkel.

Intenzíven készülünk európai szinten az amerikai kormánnyal együtt erre a találkozóra. Reméljük és feltételezzük, hogy az ukrán kormány és Zelenszkij elnök is részt vesz majd ezen a megbeszélésen."

- nyilatkozta a német kancellár.

A kijelentés azt követően hangzott el, hogy Zelenszkij vasárnap diplomáciai támogatást kapott Európától és a NATO-tól a közelgő orosz-amerikai csúcstalálkozó előtt, ahol Kijev attól tart, hogy Vlagyimir Putyin és Donald Trump megpróbálhatnak diktálni a háború lezárásának feltételeiről.

Nem fogadhatjuk el, hogy területi kérdésekről Oroszország és Amerika döntsön az európaiak és az ukránok feje felett"

- hangsúlyozta Merz.

A német kancellár hozzátette, hogy

nem születhet olyan béke, amely jutalmazza Oroszország agresszív cselekedeteit, és esetleg további hasonló lépésekre bátorítja.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Robert Half - elemzés

Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
drón harckocsi háború orosz ukrán
Globál
Közel lehet a tűzszünet Ukrajnában - Háborús híreink vasárnap
Pénzcentrum
Drága javításba futhat rengeteg magyar autótulaj: óriási hibát követnek el, még csak nem is sejtik
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility