Trumppal fog egyeztetni Németország erős embere, Zelenszkij is téma lesz

Friedrich Merz német kancellár reményét fejezte ki, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt vesz majd az orosz-amerikai csúcstalálkozón, és hangsúlyozta, hogy Ukrajna feje felett nem születhetnek döntések.

Merz az ARD közszolgálati televíziónak adott interjújában elmondta, hogy hamarosan

telefonbeszélgetést folytat Donald Trump amerikai elnökkel.

Intenzíven készülünk európai szinten az amerikai kormánnyal együtt erre a találkozóra. Reméljük és feltételezzük, hogy az ukrán kormány és Zelenszkij elnök is részt vesz majd ezen a megbeszélésen."

- nyilatkozta a német kancellár.

A kijelentés azt követően hangzott el, hogy Zelenszkij vasárnap diplomáciai támogatást kapott Európától és a NATO-tól a közelgő orosz-amerikai csúcstalálkozó előtt, ahol Kijev attól tart, hogy Vlagyimir Putyin és Donald Trump megpróbálhatnak diktálni a háború lezárásának feltételeiről.

Nem fogadhatjuk el, hogy területi kérdésekről Oroszország és Amerika döntsön az európaiak és az ukránok feje felett"

- hangsúlyozta Merz.

A német kancellár hozzátette, hogy

nem születhet olyan béke, amely jutalmazza Oroszország agresszív cselekedeteit, és esetleg további hasonló lépésekre bátorítja.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images