Videó: kitört Európa legnagyobb vulkánja
Globál

Videó: kitört Európa legnagyobb vulkánja

MTI
Ismét kitört az Etna Szicílián, miközben katonákat is mozgósítottak vasárnap a Vezúv körül tomboló tüzek oltására.

Európa legnagyobb tűzhányója, az Etna vasárnap kezdett el ismét lávát és hamut szórni.

Az Olasz Geofizikai és Vulkanológiai Intézet (INGV) szerint fokozódott a föld alatti rengések intenzitása.

A cataniai nemzetközi repülőtér, ahol a nyári csúcsszezon miatt nagy a forgalom, egyelőre zavartalanul üzemel.

Időközben az olasz kormány úgy döntött, hogy katonákat is bevet a Nápoly melletti Vezúv vulkán térségében tomboló tüzek megfékezésére, valamint a gyújtogatók elleni fellépés érdekében.

A helyi sajtó szakértőkre hivatkozva arról cikkezett, hogy a szervezett bűnözéshez köthető gyújtogatók okozhatták a bozóttüzeket a térségben, hogy így nyerjenek földterületeket illegális szemétlerakókhoz.

Tűzoltók és önkéntesek százai küzdenek a lángokkal, kiterjedt szőlősök váltak tűz martalékává a Vezúv lejtőin. Az olasz ügyészség gyújtogatás gyanújával indított vizsgálatot. A bozóttüzek okozta füstöt még a világűrből is látni lehetett, műholdas felvételek, amelyek a Nápolyi-öböl felett terjengő, Vezúv egyik oldaláról terjengő füstöt mutatják, futótűzként terjedtek az interneten.

A tűz miatt jelenleg nem lehet felmenni a Vezúvra.

Vészjelzés a biztosítóktól: hamarosan egész régiókat hagyhatnak sorsukra a klímaválság miatt

Erős földrengés volt Tajvannál

Újabb vulkán tört ki Kamcsatkán, vörös riasztást adtak ki a repülőknek

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

