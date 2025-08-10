Európa legnagyobb tűzhányója, az Etna vasárnap kezdett el ismét lávát és hamut szórni.
Az Olasz Geofizikai és Vulkanológiai Intézet (INGV) szerint fokozódott a föld alatti rengések intenzitása.
Una meravigliosa esplosione a bolla avvenuta stanotte al Cratere di Sud-Est dell'#Etna. L'attività è ripresa da qualche settimana ma per ora è limitata a sporadiche esplosioni di modesta entità e piccoli sbuffi di cenere. Video di afarTV pic.twitter.com/oDX6RwWYe5 https://twitter.com/hashtag/Etna?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw— Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) August 9, 2025
A cataniai nemzetközi repülőtér, ahol a nyári csúcsszezon miatt nagy a forgalom, egyelőre zavartalanul üzemel.
Torna a fuoriuscire la lava da una spaccatura a quota 3.000 metri sull’Etna. L’attività effusiva vede coinvolta una bocca tra il cratere di sudest e il cratere centrale. L’attività è iniziata nel corso della serata di sabato 9 agosto. Le immagini ravvicinate. pic.twitter.com/zBHYBHdVI9 https://t.co/zBHYBHdVI9— Local Team (@localteamit) August 10, 2025
Időközben az olasz kormány úgy döntött, hogy katonákat is bevet a Nápoly melletti Vezúv vulkán térségében tomboló tüzek megfékezésére, valamint a gyújtogatók elleni fellépés érdekében.
A helyi sajtó szakértőkre hivatkozva arról cikkezett, hogy a szervezett bűnözéshez köthető gyújtogatók okozhatták a bozóttüzeket a térségben, hogy így nyerjenek földterületeket illegális szemétlerakókhoz.
Tűzoltók és önkéntesek százai küzdenek a lángokkal, kiterjedt szőlősök váltak tűz martalékává a Vezúv lejtőin. Az olasz ügyészség gyújtogatás gyanújával indított vizsgálatot. A bozóttüzek okozta füstöt még a világűrből is látni lehetett, műholdas felvételek, amelyek a Nápolyi-öböl felett terjengő, Vezúv egyik oldaláról terjengő füstöt mutatják, futótűzként terjedtek az interneten.
A tűz miatt jelenleg nem lehet felmenni a Vezúvra.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Videó: kitört Európa legnagyobb vulkánja
Ha nem lenne elég a Vezúv körül tomboló tűzvész.
Hétfőn 33 fokig szökhet a hőmérséklet, de legalább északon van remény egy kis esőre
Éjszaka azért nem árt majd felöltözni.
Kijevnek úgy tűnik, ismét csalódnia kell Trumpban - Régi-új módszerrel próbálkoznak tovább
Trump olyan területeket is Moszkvának adna, ahol orosz katona még nem is járt.
Hajótörés vagy rejtett kincs? - Mutatunk egy részvényt, ami izgalmas lehet
A Concorde elemzője szerint.
Két hónappal a választások előtt úgy néz ki, fordulat lesz Csehországban
Még mindig Babis pártja áll az élen.
Ilyen nincs: Tesla Cybertruckokat fog szétlőni az amerikai légierő, de nem azért, amiért gondolnánk
Nem, nem haragszanak ennyire Elon Muskra.
Két északi szomszédját is megfenyegette a vert hatalom: "nagyobb hibát követtetek el, mint Ukrajna"
Nagyon nem örülnek a békekötésnek.
Top 10 osztalék részvény - 2025. augusztus
Augusztus negyedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Jönnek a karbonvám (CBAM) felszólítások - közeleg a szankciók ideje
Bár a karbonvámról (CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism) szóló rendelet több mint másfél éve hatályban van, a tapasztalatok szerint a magyarországi importőrök jelentős része még mindi
Amikor a vágy titokzatos tárgya már nem a Mona Lisa...(Egyáltalán: ki az a Mona Lisa?)
Igazolt tény, hogy a műtárgypiac rezisztens a válságokra, az aukciók tendenciája a folyamatos erősödés. A millenniumi generáció viszont nem befektetésként tekint a műtárgyakra. Zentai Péte
Robert Half - elemzés
Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép
Aki fejben nyugdíjba megy, az leépül - Megnyílik az egyik legkülönlegesebb alapunk
A HOLD-as üzletpolitika szerinti hároméves türelmi idő után megnyílt a nagyközönségnek a Palomar Alap, az egyik legkülönlegesebb alapunk. A Palomarban olyan eszközök, árupiaci- és kamatterm
Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk Bár a 3%-os kamattal elérhető Otthon Start hitel kondíciója fix, a hitelbírálati szabályok
Robbanásszerű növekedés a hazai energiatárolásban
A MAVIR adatai szerint a magyar villamosenergia-rendszer akkumulátoros energiatárolási kapacitása 2025. május 1-jén elérte a 73,2 MW-ot. Ez óriási előrelépés ahhoz képest
Milyen devizában vegyem meg az ETF-et?
Ez a kérdés nagyon gyakran hangzik el befektetői körökben, a válasz pedig az, hogy abban, amiben a legegyszerűbb/legkevesebb tranzakciós költséggel jár.* Hiszen végeredményben teljesen mindegy
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben
Az árupiac a nagy játékosok terepe.
344 milliárd dolláron ülnek – Mire készülnek Buffették?
Nem vették meg az április esést, nagy dobásra készülhetnek a Berkshire-nél.
Példa nélküli félév a régió tőzsdéin – hol van még jó beszálló?
A lengyel, a cseh, a román és a magyar piac is felértékelődésen ment keresztül.