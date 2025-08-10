Videó: kitört Európa legnagyobb vulkánja

Ismét kitört az Etna Szicílián, miközben katonákat is mozgósítottak vasárnap a Vezúv körül tomboló tüzek oltására.

Európa legnagyobb tűzhányója, az Etna vasárnap kezdett el ismét lávát és hamut szórni.

Az Olasz Geofizikai és Vulkanológiai Intézet (INGV) szerint fokozódott a föld alatti rengések intenzitása.





Una meravigliosa esplosione a bolla avvenuta stanotte al Cratere di Sud-Est dell'#Etna. L'attività è ripresa da qualche settimana ma per ora è limitata a sporadiche esplosioni di modesta entità e piccoli sbuffi di cenere. Video di afarTV pic.twitter.com/oDX6RwWYe5 https://twitter.com/hashtag/Etna?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) August 9, 2025

A cataniai nemzetközi repülőtér, ahol a nyári csúcsszezon miatt nagy a forgalom, egyelőre zavartalanul üzemel.

Torna a fuoriuscire la lava da una spaccatura a quota 3.000 metri sull’Etna. L’attività effusiva vede coinvolta una bocca tra il cratere di sudest e il cratere centrale. L’attività è iniziata nel corso della serata di sabato 9 agosto. Le immagini ravvicinate. pic.twitter.com/zBHYBHdVI9 https://t.co/zBHYBHdVI9 — Local Team (@localteamit) August 10, 2025

Időközben az olasz kormány úgy döntött, hogy katonákat is bevet a Nápoly melletti Vezúv vulkán térségében tomboló tüzek megfékezésére, valamint a gyújtogatók elleni fellépés érdekében.

A helyi sajtó szakértőkre hivatkozva arról cikkezett, hogy a szervezett bűnözéshez köthető gyújtogatók okozhatták a bozóttüzeket a térségben, hogy így nyerjenek földterületeket illegális szemétlerakókhoz.

Tűzoltók és önkéntesek százai küzdenek a lángokkal, kiterjedt szőlősök váltak tűz martalékává a Vezúv lejtőin. Az olasz ügyészség gyújtogatás gyanújával indított vizsgálatot. A bozóttüzek okozta füstöt még a világűrből is látni lehetett, műholdas felvételek, amelyek a Nápolyi-öböl felett terjengő, Vezúv egyik oldaláról terjengő füstöt mutatják, futótűzként terjedtek az interneten.

A tűz miatt jelenleg nem lehet felmenni a Vezúvra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images