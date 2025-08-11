2000 kilométerre a fronttól csaptak le az ukrán erők, Moszkva Zaporizzsját támadta - Híreink az orosz-ukrán frontról hétfőn

J. D. Vance amerikai alelnök szerint az Oroszország és Ukrajna közötti lehetséges békemegállapodás valószínűleg egyik felet sem fogja teljesen kielégíteni.

Friedrich Merz reményét fejezte ki afelől, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt vesz majd a most péntekre tervezett orosz-amerikai csúcstalálkozón. A német kancellár, aki telefonálni fog Donald Trumppal, hangsúlyozta, "nem hagyhatjuk, hogy területi kérdésekről Oroszország és Amerika döntsön az európaiak és az ukránok feje felett."

