2000 kilométerre a fronttól csaptak le az ukrán erők, Moszkva Zaporizzsját támadta - Híreink az orosz-ukrán frontról hétfőn

Falut foglaltak vissza az ukránok Szumiban
Ukrajna visszafoglalta a 91 lakossal bíró Bezsalivkát Szumi régióban, és teljesen megtisztították az orosz csapatoktól.
(Ukrajinszka Pravda)
WSJ: meggyőznék az európai nagyhatalmak Trumpot, Ukrajnával kézenfogva utasították el Putyin tervét
A Wall Street Journal két európai tisztviselőre hivatkozva azt írta, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök európai országvezetőkkel együtt reagált Vlagyimir Putyin tűzszüneti tervére, és egy attól merőben eltérő ellenjavaslatot tettek.
Jelentett az orosz légvédelem
Három ember életét vesztette ukrán dróntámadásokban Oroszország tulai és Nyizsnyij Novgorod-i területein, valamint Moszkvát is támadás érte az éjjel.
Az orosz légvédelem az éjszaka folyamán összesen 59 ukrán drónt semmisített meg,
12-t Tula, kettőt pedig a moszkvai régió felett.
(Reuters)
Nem köntörfalazott Trump jobbkeze: nem pénzeljük tovább az ukrajnai háborús üzletet!
J.D. Vance amerikai alelnök szerint "döntő pillanathoz" érkezett az ukrajnai konfliktus rendezése egy amerikai-orosz csúcstalálkozó lehetséges létrejöttével.
Megszólalt a NATO első embere: rendkívül komoly teszt előtt áll Vlagyimir Putyin
A NATO főtitkára szerint a pénteki amerikai-orosz csúcstalálkozó "teszt" lesz Vlagyimir Putyin orosz elnök szándékainak komolyságára – Mark Rutte erről amerikai médiumoknak adott interjúkban beszélt vasárnap.
J. D. Vance amerikai alelnök szerint az Oroszország és Ukrajna közötti lehetséges békemegállapodás valószínűleg egyik felet sem fogja teljesen kielégíteni.
Friedrich Merz reményét fejezte ki afelől, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt vesz majd a most péntekre tervezett orosz-amerikai csúcstalálkozón. A német kancellár, aki telefonálni fog Donald Trumppal, hangsúlyozta, "nem hagyhatjuk, hogy területi kérdésekről Oroszország és Amerika döntsön az európaiak és az ukránok feje felett."
