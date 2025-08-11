  • Megjelenítés
2000 kilométerre a fronttól csaptak le az ukrán erők, Moszkva Zaporizzsját támadta - Híreink az orosz-ukrán frontról hétfőn
2000 kilométerre a fronttól csaptak le az ukrán erők, Moszkva Zaporizzsját támadta - Híreink az orosz-ukrán frontról hétfőn

Az ukrán katonai hírszerzés drónjai álltak az Ukrajnától 2000 kilométerre, az orosz Komiföldön található olajfinomító elleni vasárnapi támadás mögött az Ukrajinszka Pravda forrásai szerint. A létesítmény az orosz haderő üzemanyag-ellátását segítette. Az ukrán dróntámadás egy olajtartályt vett célba, és szivárgást okozott, de megrongáltak egy benzin előállítására használt egységet is. Mindeközben az orosz haderő tegnap Zaporizzsja városát támadta két irányított légibombával, legalább 20-an megsérültek. Az akcióban egy buszpályaudvar és egy klinika is megrongálódott. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb fejleményeivel.
Falut foglaltak vissza az ukránok Szumiban

Ukrajna visszafoglalta a 91 lakossal bíró Bezsalivkát Szumi régióban, és teljesen megtisztították az orosz csapatoktól.

(Ukrajinszka Pravda)

WSJ: meggyőznék az európai nagyhatalmak Trumpot, Ukrajnával kézenfogva utasították el Putyin tervét

A Wall Street Journal két európai tisztviselőre hivatkozva azt írta, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök európai országvezetőkkel együtt reagált Vlagyimir Putyin tűzszüneti tervére, és egy attól merőben eltérő ellenjavaslatot tettek.

Jelentett az orosz légvédelem

Három ember életét vesztette ukrán dróntámadásokban Oroszország tulai és Nyizsnyij Novgorod-i területein, valamint Moszkvát is támadás érte az éjjel.

Az orosz légvédelem az éjszaka folyamán összesen 59 ukrán drónt semmisített meg,

12-t Tula, kettőt pedig a moszkvai régió felett.

(Reuters)

Nem köntörfalazott Trump jobbkeze: nem pénzeljük tovább az ukrajnai háborús üzletet!

J.D. Vance amerikai alelnök szerint "döntő pillanathoz" érkezett az ukrajnai konfliktus rendezése egy amerikai-orosz csúcstalálkozó lehetséges létrejöttével.

Megszólalt a NATO első embere: rendkívül komoly teszt előtt áll Vlagyimir Putyin

A NATO főtitkára szerint a pénteki amerikai-orosz csúcstalálkozó "teszt" lesz Vlagyimir Putyin orosz elnök szándékainak komolyságára – Mark Rutte erről amerikai médiumoknak adott interjúkban beszélt vasárnap.

J. D. Vance amerikai alelnök szerint az Oroszország és Ukrajna közötti lehetséges békemegállapodás valószínűleg egyik felet sem fogja teljesen kielégíteni.

Friedrich Merz reményét fejezte ki afelől, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt vesz majd a most péntekre tervezett orosz-amerikai csúcstalálkozón. A német kancellár, aki telefonálni fog Donald Trumppal, hangsúlyozta, "nem hagyhatjuk, hogy területi kérdésekről Oroszország és Amerika döntsön az európaiak és az ukránok feje felett."

Vasárnapi hírfolyamunkat az alábbi linkre kattintva olvashatják vissza:

