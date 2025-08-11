A háború egyik legnagyobb győzelmét ünneplik az oroszok – Aggasztó jelentések érkeznek

Több oroszpárti forrás is jelentette, miszerint Pokrovszktól északra orosz DRG-k (diverziós-felderítő alakulatok) törték át az ukrán frontvonalat, és mintegy 7-10 kilométerese mélységben behatoltak az ukrán védelmi állásokba. A harcok jelenleg Zolotij Kologyaz térségében zajlanak, itt ütköztek először valós ellenállásba.
On the northeastern flank of Pokrovsk, Russian forces achieved a significant breakthrough to the east of Dobropillya, occupying positions 7km deep into Ukrainian lines.After artillery preparation on the village of Zolotyi Kolodyaz, Russian DRG units infiltrated through lightly… https://t.co/4aUQLmDAwD pic.twitter.com/9Fk52K5a8Z https://t.co/4aUQLmDAwD— AMK Mapping (@AMK_Mapping_) August 10, 2025
A meg nem erősített jelentések szerint a felderítő alakulatok 10 kilométeres mélységben továbbra is sorra foglalják el a településeket, míg az orosz rohamcsapatok a 7 kilométeres ékben alakították ki az új arcvonalat. Az egész támadás állítólag hihetetlenül szervezetten zajlott, a DRG-k előrenyomulását szinte azonnal és pontosan követte a hagyományos egységek érkezése.
Ha mindez igaz, akkor az elmúlt 48 óra leforgása alatt akció lehet az egyik, ha nem a legnagyobb és leggyorsabb orosz áttörés az állóháború kialakulása óta.
Állítólag orosz kézre kerül Nove Sahove, Novij Donbasz és Vilne is. A kiterjedt támadást követően a DRG-k már csak 3,4 kilométerre vannak a Kramatorszk-Dobropilla autópályától, és közel négy kilométerre magától Dobropillától.
Más források hangsúlyozzák: a friss terjeszkedés nagy része továbbra is meg nem erősített információkon alapul. Maguk az ukránok is annyit ismertek el, hogy DRG-egységek tevékenykednek a térségben. Nincs megerősítés arról sem, hogy az orosz erősítéseknek sikerült megszilárdítani a pozíciókat.
A helyzet a szektorban ugyanakkor továbbra is kritikusnak minősíthető.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Szép erősödés után indítja a hetet a forint
Merre tovább?
WSJ: meggyőznék az európai nagyhatalmak Trumpot, Ukrajnával kézenfogva utasították el Putyin tervét
Ellenjavaslattal álltak elő a tűzszünetről
Mindenki a nagy találkozást figyeli, ez dönt arról, hogyan tovább
Minden más eltörpül mellette.
Nem köntörfalazott Trump jobbkeze: nem pénzeljük tovább az ukrajnai háborús üzletet!
"Döntő pillanathoz" érkezett a háború rendezése.
Megszólalt a NATO első embere: rendkívül komoly teszt előtt áll Vlagyimir Putyin
Szerinte Ukrajnának is ott a helye az asztalnál.
Kiszámolták, mekkora fejfájást okoznak Trump vámjai a világnak és Magyarországnak
A szakértők meghatározták a jelenleg érvényes tarifákat.
Beleszállt a hajléktalanokba Trump
Elküldeni őket a fővárosból.
Trumppal fog egyeztetni Németország erős embere, Zelenszkij is téma lesz
Egyértelmű a németek álláspontja.
Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel? A 3%-os kamatozású Otthon Start Program sokak számára vonzó lehetőség az otthonteremtésre, de felm
Top 10 osztalék részvény - 2025. augusztus
Augusztus negyedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Amikor a vágy titokzatos tárgya már nem a Mona Lisa...(Egyáltalán: ki az a Mona Lisa?)
Igazolt tény, hogy a műtárgypiac rezisztens a válságokra, az aukciók tendenciája a folyamatos erősödés. A millenniumi generáció viszont nem befektetésként tekint a műtárgyakra. Zentai Péte
Robert Half - elemzés
Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép
Aki fejben nyugdíjba megy, az leépül - Megnyílik az egyik legkülönlegesebb alapunk
A HOLD-as üzletpolitika szerinti hároméves türelmi idő után megnyílt a nagyközönségnek a Palomar Alap, az egyik legkülönlegesebb alapunk. A Palomarban olyan eszközök, árupiaci- és kamatterm
Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk Bár a 3%-os kamattal elérhető Otthon Start hitel kondíciója fix, a hitelbírálati szabályok
Jönnek a karbonvám (CBAM) felszólítások - közeleg a szankciók ideje
Bár a karbonvámról (CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism) szóló rendelet több mint másfél éve hatályban van, a tapasztalatok szerint a magyarországi importőrök jelentős része még mindi
Robbanásszerű növekedés a hazai energiatárolásban
A MAVIR adatai szerint a magyar villamosenergia-rendszer akkumulátoros energiatárolási kapacitása 2025. május 1-jén elérte a 73,2 MW-ot. Ez óriási előrelépés ahhoz képest
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben
Az árupiac a nagy játékosok terepe.
344 milliárd dolláron ülnek – Mire készülnek Buffették?
Nem vették meg az április esést, nagy dobásra készülhetnek a Berkshire-nél.
Példa nélküli félév a régió tőzsdéin – hol van még jó beszálló?
A lengyel, a cseh, a román és a magyar piac is felértékelődésen ment keresztül.