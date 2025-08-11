  • Megjelenítés
A háború egyik legnagyobb győzelmét ünneplik az oroszok – Aggasztó jelentések érkeznek
A háború egyik legnagyobb győzelmét ünneplik az oroszok – Aggasztó jelentések érkeznek

Egyre több oroszpárti forrás beszél arról, hogy orosz csapatok szakították át az „erődítmény-öv” déli védelmét, és jelenleg sorra foglalják el a falukat Ukrajna legfontosabb védelmi vonala mögött.

Több oroszpárti forrás is jelentette, miszerint Pokrovszktól északra orosz DRG-k (diverziós-felderítő alakulatok) törték át az ukrán frontvonalat, és mintegy 7-10 kilométerese mélységben behatoltak az ukrán védelmi állásokba. A harcok jelenleg Zolotij Kologyaz térségében zajlanak, itt ütköztek először valós ellenállásba.

A meg nem erősített jelentések szerint a felderítő alakulatok 10 kilométeres mélységben továbbra is sorra foglalják el a településeket, míg az orosz rohamcsapatok a 7 kilométeres ékben alakították ki az új arcvonalat. Az egész támadás állítólag hihetetlenül szervezetten zajlott, a DRG-k előrenyomulását szinte azonnal és pontosan követte a hagyományos egységek érkezése.

Ha mindez igaz, akkor az elmúlt 48 óra leforgása alatt akció lehet az egyik, ha nem a legnagyobb és leggyorsabb orosz áttörés az állóháború kialakulása óta.

Állítólag orosz kézre kerül Nove Sahove, Novij Donbasz és Vilne is. A kiterjedt támadást követően a DRG-k már csak 3,4 kilométerre vannak a Kramatorszk-Dobropilla autópályától, és közel négy kilométerre magától Dobropillától.

Más források hangsúlyozzák: a friss terjeszkedés nagy része továbbra is meg nem erősített információkon alapul. Maguk az ukránok is annyit ismertek el, hogy DRG-egységek tevékenykednek a térségben. Nincs megerősítés arról sem, hogy az orosz erősítéseknek sikerült megszilárdítani a pozíciókat.

A helyzet a szektorban ugyanakkor továbbra is kritikusnak minősíthető.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

