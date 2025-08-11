Robert Fico korábban egy állítólag afrikai eredetű közmondást idézve arról értekezett, hogy

akár harcolnak, akár szeretkeznek az elefántok, mindig a fű szenved. Függetlenül attól, hogy mi lesz az elefántok tárgyalásának eredménye augusztus 15-én, a fű – ebben az esetben Ukrajna – fog szenvedni.

Fico szavaira reagálva a kijevi külügyminisztérium sajnálatát fejezte ki, hogy "egy európai uniós tagállam kormányfője nyíltan sértő retorikát enged meg magának Ukrajnával és az ukrán néppel szemben, akik hősiesen harcolnak az orosz agresszió ellen saját földjükön, egész Európa biztonságának érdekében".

Az ukrán külügyminisztérium szerint Fico kijelentése

könnyelműség, ami sérti a halottak emlékét, millió ukrán család szenvedését és azok áldozatát, akik a szabadságért harcolnak.

A minisztérium hozzátette, a megjegyzések ellentétesek a jószomszédi viszony, a szolidaritás és a kölcsönös tisztelet szellemével, amelyet a szlovák nép Ukrajna iránt tanúsított az elmúlt időszakban.

Korábban Fico azt is kifejtette, hogy nem lát okot arra, hogy találkozzon Volodimir Zelenszkijjel, mivel az ukrán elnök "gyűlöli" őt, valamint azt állította, hogy a jelenlegi nemzetközi helyzetben a semleges státusz lenne előnyös Szlovákia számára.

