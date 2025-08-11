  • Megjelenítés
Alakul 2025 első hurrikánja: ezen az útvonalon halad majd Erin
Globál

Alakul 2025 első hurrikánja: ezen az útvonalon halad majd Erin

Portfolio
Az Accu Weather tájékoztatása szerint az elkövetkező héten kialakulhat az Atlanti-óceán felett a 2025-ös hurrikánszezon első hurrikánja az atlanti óceán térségében, amely az Erin nevet fogja viselni.

Egy trópusi esővihar jelenleg az Atlanti-medencében a hurrikánná erősödés küszöbén áll az AccuWeather hurrikán szakértői szerint.

A múlt héten az afrikai partokról elmozdult zápor- és zivatarfelhők vasárnap reggel trópusi esőviharrá alakultak a Zöld-foki-szigetek közelében.

A szakértők további erősödésre számítanak, és a vihar várhatóan a hét végére hurrikánná fejlődik.

A következő név a listán az Erin.

Több tényező is kedvez a fejlődésének, beleértve a por hiányát, a meleg vizet és a zavaró szelek (szélnyírás) hiányát

- nyilatkozta Chad Merrill, az AccuWeather vezető meteorológusa.

Ha valóban hurrikánná erősödik, ez lenne a 2025-ös szezon első hurrikánja.

A Zöld-foki-szigeteken helyenként heves esőzések és erős széllökések fordulhatnak elő a hét elején, ahogy a vihar nyugat felé halad az Atlanti-óceán felett. A vihar a hét végéig nyugati irányban halad az Atlanti-óceán felett, mielőtt várhatóan észak felé fordulna, éppen a Karib-térségtől északra.

Hét második hetének légköri mintázatai kedveznek az észak felé fordulásnak, és valószínűleg az Egyesült Államok keleti partjainál ragad majd meg

- tette hozzá Merrill, aki azt is elmondta, hogy a következő hétvégén és az azt követő hét elején megnövekedhet a hullámzás és az áramlatok erőssége a keleti part strandjain.

A The Weather on Maps magyar meteorológiai Facebook-oldal a friss modellfuttatásokról egy videót is közzétett. Az oldal szerint a vihar az előrejelzések szerint elkerüli majd a lakott területeket.

Kapcsolódó cikkünk

Kánikula: várva várt hidegfront után jön az újabb fordulat

Történelmi hőhullám söpört végig Magyarországon: 76 év után dőltek meg a rekordok

Hőhullámok bénítják meg a világgazdaságot

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Robert Half - elemzés

Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
ukrán tank herszon ukrajna orosz-ukrán háború katonák
Globál
2000 kilométerre a fronttól csaptak le az ukrán erők, Európa igyekszik hatni a Putyinnal találkozó Trumpra - Híreink az orosz-ukrán frontról hétfőn
Pénzcentrum
Less be a világ csúcsmilliárdosainak magánszigeteire: elképesztő luxusban élik napjaikat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility