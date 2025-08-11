Alakul 2025 első hurrikánja: ezen az útvonalon halad majd Erin

Egy trópusi esővihar jelenleg az Atlanti-medencében a hurrikánná erősödés küszöbén áll az AccuWeather hurrikán szakértői szerint.

A múlt héten az afrikai partokról elmozdult zápor- és zivatarfelhők vasárnap reggel trópusi esőviharrá alakultak a Zöld-foki-szigetek közelében.

A szakértők további erősödésre számítanak, és a vihar várhatóan a hét végére hurrikánná fejlődik.

A következő név a listán az Erin.

Több tényező is kedvez a fejlődésének, beleértve a por hiányát, a meleg vizet és a zavaró szelek (szélnyírás) hiányát

- nyilatkozta Chad Merrill, az AccuWeather vezető meteorológusa.

Ha valóban hurrikánná erősödik, ez lenne a 2025-ös szezon első hurrikánja.

A Zöld-foki-szigeteken helyenként heves esőzések és erős széllökések fordulhatnak elő a hét elején, ahogy a vihar nyugat felé halad az Atlanti-óceán felett. A vihar a hét végéig nyugati irányban halad az Atlanti-óceán felett, mielőtt várhatóan észak felé fordulna, éppen a Karib-térségtől északra.

Hét második hetének légköri mintázatai kedveznek az észak felé fordulásnak, és valószínűleg az Egyesült Államok keleti partjainál ragad majd meg

- tette hozzá Merrill, aki azt is elmondta, hogy a következő hétvégén és az azt követő hét elején megnövekedhet a hullámzás és az áramlatok erőssége a keleti part strandjain.

A The Weather on Maps magyar meteorológiai Facebook-oldal a friss modellfuttatásokról egy videót is közzétett. Az oldal szerint a vihar az előrejelzések szerint elkerüli majd a lakott területeket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio