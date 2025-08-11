Az éj leple alatt rontottak rá az ukrán drónok Oroszországra – Videókon, amit maguk után hagytak

Az orosz Mash Telegram-csatorna szerint a Nyizsnyij Novgorod-i terület déli részén három robbanást hallottak, amit egy erőteljes detonáció követett. A SHOT négy és hét közötti robbanásról írt.

szemtanúk beszámolója alapján legalább öt drón repült át a terület felett.

Nem sokkal később Telegram-csatornákon arról jelentek meg videók, ahogy az arzamaszi műszergyár (APZ) felett suhan el egy alacsonyan repülő drón.

A hajnali felvételek alapján tűz ütött ki a létesítményben, de a nem sokkal későbbi képek már azt mutatták, hogy eloltották a lángokat.

Several one-way attack drones launched by Ukraine targeted the Arzamas Instrument-Building Plant in the Nizhny Novgorod Oblast of Russia earlier today, which produces components for cruise missiles, fighter jets, and other aerospace equipment utilized by the Russian Armed Forces. pic.twitter.com/UFykQnX1xn https://t.co/UFykQnX1xn — OSINTdefender (@sentdefender) August 11, 2025

Az APZ egyebek mellett az orosz légierő által hasznosított repülési és űripari műszereket is gyárt,

például giroszkópos műszereket, irányítórendszereket és fedélzeti számítógépeket, de polgári felhasználású termékeket is előállít.

