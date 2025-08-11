  • Megjelenítés
Az éj leple alatt rontottak rá az ukrán drónok Oroszországra – Videókon, amit maguk után hagytak
Az éj leple alatt rontottak rá az ukrán drónok Oroszországra – Videókon, amit maguk után hagytak

Hétfő hajnalban ukrán drónok vették támadás alá a Moszkvától több mint 400 kilométerrel keletre fekvő Arzamasz városát, ahol videofelvételek tanúbizonysága szerint feltehetően egy műszergyárat ért találat - írja a Kyiv Post.

Az orosz Mash Telegram-csatorna szerint a Nyizsnyij Novgorod-i terület déli részén három robbanást hallottak, amit egy erőteljes detonáció követett. A SHOT négy és hét közötti robbanásról írt.

szemtanúk beszámolója alapján legalább öt drón repült át a terület felett.

Nem sokkal később Telegram-csatornákon arról jelentek meg videók, ahogy az arzamaszi műszergyár (APZ) felett suhan el egy alacsonyan repülő drón.

A hajnali felvételek alapján tűz ütött ki a létesítményben, de a nem sokkal későbbi képek már azt mutatták, hogy eloltották a lángokat.

Az APZ egyebek mellett az orosz légierő által hasznosított repülési és űripari műszereket is gyárt,

például giroszkópos műszereket, irányítórendszereket és fedélzeti számítógépeket, de polgári felhasználású termékeket is előállít.

