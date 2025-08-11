Az éj leple alatt rontottak rá az ukrán drónok Oroszországra – Videókon, amit maguk után hagytak

Az orosz Mash Telegram-csatorna szerint a Nyizsnyij Novgorod-i terület déli részén három robbanást hallottak, amit egy erőteljes detonáció követett. A SHOT négy és hét közötti robbanásról írt.
szemtanúk beszámolója alapján legalább öt drón repült át a terület felett.
Nem sokkal később Telegram-csatornákon arról jelentek meg videók, ahogy az arzamaszi műszergyár (APZ) felett suhan el egy alacsonyan repülő drón.
Fires reported after the initial impact. https://t.co/j5Ww4I40TR pic.twitter.com/rDHS4HKOJR https://t.co/j5Ww4I40TR— OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 11, 2025
Multiple hits to the main building. pic.twitter.com/6rn4i8pgAI https://t.co/6rn4i8pgAI— OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 11, 2025
A hajnali felvételek alapján tűz ütött ki a létesítményben, de a nem sokkal későbbi képek már azt mutatták, hogy eloltották a lángokat.
Several one-way attack drones launched by Ukraine targeted the Arzamas Instrument-Building Plant in the Nizhny Novgorod Oblast of Russia earlier today, which produces components for cruise missiles, fighter jets, and other aerospace equipment utilized by the Russian Armed Forces. pic.twitter.com/UFykQnX1xn https://t.co/UFykQnX1xn— OSINTdefender (@sentdefender) August 11, 2025
Drones attacked Russia overnight, striking a sanctioned defense plant in Nizhny Novgorod Oblast, over 1000 km away from Ukraine's border.The attack targeted the Arzamas Instrument-Making Plant that produces critical military equipment for Russia's war machine.The facility… pic.twitter.com/vx5R5Xc9Ty https://t.co/vx5R5Xc9Ty— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) August 11, 2025
Az APZ egyebek mellett az orosz légierő által hasznosított repülési és űripari műszereket is gyárt,
például giroszkópos műszereket, irányítórendszereket és fedélzeti számítógépeket, de polgári felhasználású termékeket is előállít.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Decemberben érhet véget az EKB kamatciklusa
Az elemzők körében is az óvatosság a meghatározó.
Szijjártó Péter keményen visszavágott az ÁSZ-nak: "Papírokat gyártanak, én munkahelyeket hozok"
A külügyminiszter megvédte a magyar gazdaságpolitika vezérfonalát.
Eszeveszett roham indult az eladó lakásokért
Rekordszámok jöttek júliusban.
Riasztó jelek érkeznek Európa gazdasági motorjából: tömeges vállalati bedőlés indult
Aggódhatnak a német kormányban.
Jól kezdődik a hét a magyar tőzsdén
Pluszban nyitott a BUX.
A háború egyik legnagyobb győzelmét ünneplik az oroszok – Aggasztó jelentések érkeznek
Kritikus ponton söpörhették el az ukrán védelmet.
Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel? A 3%-os kamatozású Otthon Start Program sokak számára vonzó lehetőség az otthonteremtésre, de felm
Top 10 osztalék részvény - 2025. augusztus
Augusztus negyedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Amikor a vágy titokzatos tárgya már nem a Mona Lisa...(Egyáltalán: ki az a Mona Lisa?)
Igazolt tény, hogy a műtárgypiac rezisztens a válságokra, az aukciók tendenciája a folyamatos erősödés. A millenniumi generáció viszont nem befektetésként tekint a műtárgyakra. Zentai Péte
Jönnek a karbonvám (CBAM) felszólítások - közeleg a szankciók ideje
Bár a karbonvámról (CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism) szóló rendelet több mint másfél éve hatályban van, a tapasztalatok szerint a magyarországi importőrök jelentős része még mindi
Robert Half - elemzés
Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép
Aki fejben nyugdíjba megy, az leépül - Megnyílik az egyik legkülönlegesebb alapunk
A HOLD-as üzletpolitika szerinti hároméves türelmi idő után megnyílt a nagyközönségnek a Palomar Alap, az egyik legkülönlegesebb alapunk. A Palomarban olyan eszközök, árupiaci- és kamatterm
Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk Bár a 3%-os kamattal elérhető Otthon Start hitel kondíciója fix, a hitelbírálati szabályok
Robbanásszerű növekedés a hazai energiatárolásban
A MAVIR adatai szerint a magyar villamosenergia-rendszer akkumulátoros energiatárolási kapacitása 2025. május 1-jén elérte a 73,2 MW-ot. Ez óriási előrelépés ahhoz képest
Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben
Az árupiac a nagy játékosok terepe.
344 milliárd dolláron ülnek – Mire készülnek Buffették?
Nem vették meg az április esést, nagy dobásra készülhetnek a Berkshire-nél.
Példa nélküli félév a régió tőzsdéin – hol van még jó beszálló?
A lengyel, a cseh, a román és a magyar piac is felértékelődésen ment keresztül.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.