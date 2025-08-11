  • Megjelenítés
Békére sürgette Putyint az egyik legközelebbi tanácsadója: dicstelenül száműzték a Kremlből
Békére sürgette Putyint az egyik legközelebbi tanácsadója: dicstelenül száműzték a Kremlből

Portfolio
Dmitrij Kozak, aki évtizedeken át Vlagyimir Putyin egyik leghűségesebb tanácsadója volt, jelentősen veszített hatalmából, miután világossá tette, hogy hibának tartja Ukrajna megtámadását. A 66 éves politikus feladatköreit nagyrészt egy másik vezető tanácsadó, Szergej Kirijenko vette át - írja a New York Times.

Kozak korábban kulcsfontosságú pozíciókat töltött be: Putyin 1999-ben kezdődő miniszterelnöksége idején kabinetfőnök volt, ő felügyelte a 2014-es téli olimpia előkészületeit, majd a Krím annektálása után annak Oroszországba való integrálását irányította. Putyin azonban manapság nemigen bízza meg Kozakot semmivel, mivel a New York Times Kremlhez közeli forrásai szerint csalódást okozott azzal, hogy nem támogatta az Ukrajna elleni "különleges hadműveletet".

Kozak a háború 2022-es kitörése után bizalmas körben elismerte, hogy azelőtt hiába próbálta lebeszélni Putyint az invázióról.

Idén állítólag egy béketervet is bemutatott az orosz elnöknek, valamint belső reformokat javasolt, többek között az orosz biztonsági szolgálatok kormányzati felügyelet alá helyezését és független igazságszolgáltatás kiépítését.

Bár Kozak álláspontja valószínűleg nem nagyon lehet hatással Putyinra, aki főként keményvonalas tanácsadókkal veszi körül magát, az jól tükrözi a moszkvai elit egyes köreiben tapasztalható frusztrációt az elnök kompromisszumképtelensége és a biztonsági szolgálatok növekvő hatalma miatt.

Kozak az egyetlen magas rangú, Putyinhoz közel álló tisztviselő, aki nyíltan beszél a háborúval kapcsolatos nézeteltéréséről, bár a nyilvánosság nem bírálta azt.

Annak ellenére, hogy befolyása csökkent, továbbra is van némi hozzáférése az orosz elnökhöz, ami az NYT szerint Putyin kölcsönös lojalitását mutatja régi szövetségesei iránt.

Az orosz elnök láthatóan közvetítőként is használja Kozakot a nyugati diplomatákkal való nem hivatalos kapcsolattartásban. Az egyik nyugati partnere szerint Kozak többször is találkozott vele 2022 óta, és egyértelművé tette, hogy nem ért egyet az invázióval, gyakran azt kérve tőle, hogy adjon érveket, amelyekkel meggyőzhetné Putyint.

Címlapkép forrása: Sasha Mordovets/Getty Images

