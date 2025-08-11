Bizarr jelenet látszódott le Oroszországban: kitüntetést kapott egy CIA főnök fia

Vlagyimir Putyin orosz elnök a Lenin-rendet adta át Steve Witkoffnak moszkvai látogatása során, hogy továbbítsa azt Juliane Gallinának, a CIA digitális innovációért felelős igazgatóhelyettesének,
akinek fia, Michael Gloss tavaly életét vesztette az ukrajnai harcokban
– közölték források a BBC amerikai partnerével, a CBS-szel.
A 21 éves Gloss 2023 őszén csatlakozott az orosz erőkhöz, és 2024. április 4-én halt meg. A kitüntetés átadásáról szóló hírek akkor kerültek nyilvánosságra, amikor megerősítették, hogy Trump és Putyin jövő pénteken Alaszkában találkoznak az ukrajnai háború jövőjének megvitatására.
Sem a Kreml, sem az orosz külügyminisztérium nem ismerte el nyilvánosan, hogy posztumusz Lenin-rendet adományoztak Glossnak. Nem világos, mi történt a kitüntetéssel. A Fehér Ház, a CIA és Witkoff nem reagált a megkeresésekre.
Gloss halálhíre először áprilisban jelent meg az orosz médiában. A CIA később közleményben tudatta, hogy Gloss mentális problémákkal küzdött, és halála nem jelentett nemzetbiztonsági kockázatot. Források szerint a Kreml kezdetben nem volt tisztában Gloss családi hátterével.
A fiatalember közösségi médiában közzétett bejegyzéseiben támogatta Oroszországot az általa "ukrajnai proxy háborúnak" nevezett konfliktusban, és a nyugati médiát propagandával vádolta.
Apja, Larry Gloss, iraki háborús veterán a Washington Postnak adott interjúban elmondta, hogy fiuk élete nagy részében mentális betegséggel küzdött.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
