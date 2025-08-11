Csúfos kudarcot szenvedett Amerika legnagyobb kihívója: egyetlen járőrhajó járatta a bolondját a PLAN-nal

Jay Tarriela, a Fülöp-szigeteki parti őrség szóvivőjének elmondása szerint az incidensben a BRP Suluan járőrhajó volt érintett, amely épp segélyszállítmányt jutatott a térségben halászó civileknek.

Az incidens során a kínai parti őrség hajója nagy sebességgel üldözte a Fülöp-szigeteki hajót, amikor véletlenül a Népi Felszabadítási Hadsereg egyik hadihajójával ütközött. A Manila által nyilvánosságra hozott videófelvételen látható, amint

a kínai parti őrség hajója és egy nagyobb, 164-es számot viselő hadihajó összeütközik, miután előbbi váratlanul irányt változtat.

Additional footage of today’s collision in the West Philippine Sea, between a ship with the China Coast Guard (CCG-3104) and a Type 052D Destroyer of the Chinese People's Liberation Army Navy (DDG-164), has been released by the Philippine Coast Guard. The footage shows… pic.twitter.com/Eh0UB0NFQl https://t.co/Eh0UB0NFQl — OSINTdefender (@sentdefender) August 11, 2025

Ez jelentős károkat okozott a kínai parti őrség hajójának orr-részén

- mondta Tarriela. A felvételek alapján a CCG-3104-es járőrhajó orra valóban súlyos károkat szenvedett, de a DDG-164-es kínai romboló orrán is egy hatalmas lyuk keletkezett. A kínai nagykövetség Manilában egyelőre nem reagált a megkeresésre. Az ütközés előtt több tengerész látható a kínai parti őrség hajójának orrán, akik valószínűleg meghaltak vagy legalábbis súlyos sérüléseket szenvedtek.

Az ütközés előtt a kínai hajók vízágyúval is célba vették a filippínó hajót, amely sikeresen kitért előle. A Fülöp-szigeteki legénység az ütközést követően felajánlotta segítségét a kínai hajónak, de erre nem érkezett válasz.

Az incidens a legújabb a Kína és a Fülöp-szigetek közötti konfrontációk sorában a Dél-kínai-tengeren, amelyre Peking szinte teljes egészében igényt tart, annak ellenére, hogy egy nemzetközi bírósági döntés szerint ennek nincs jogi alapja. A globális tengeri kereskedelem több mint 60%-a halad át ezen a vitatott vízi úton.

A Scarborough-zátony 2012 óta jelent konfliktusforrást a két ország között, amikor Kína elfoglalta azt a Fülöp-szigetektől. Egyelőre nem világos, hogy a hétfői incidensben megsérült-e bárki.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images