Drasztikus lépést fontolgat Donald Trump: több száz katonát vezényelhet a főváros utcáira

Donald Trump amerikai elnök vasárnap bejelentette, hogy kilakoltatná a hajléktalanokat az amerikai fővárosból és börtönbe zárná az ott ólálkodó bűnözőket - írja a Reuters. Washington D. C. polgármestere tagadta, hogy bűnözési hullám lenne. A Fehér Ház terve egyelőre homályos, de egy amerikai tisztviselő a Reutersnek elmondta, hogy az adminisztráció akár több száz nemzeti gárdistát is vezényelhet Washingtonba.

A katonaság bevonása és Washington D. C-be vezénylése hasonlítana ahhoz a taktikához, amit Trump Los Angelesben alkalmazott a bevándorlási razziák elleni júniusi tüntetések megfékezésére, fittyet hányva a helyi demokrata tisztviselők tiltakozására.

A hajléktalanoknak AZONNAL el kell hagyniuk a területet

- írta az amerikai elnök tegnap a Truth Socialön. "Biztosítunk számukra szálláshelyeket, de TÁVOL a fővárostól. A bűnözőknek nem kell elköltözniük. Börtönbe fogjuk zárni őket, ahová valók."

A Fehér Ház egyelőre nem tisztázta, milyen jogi felhatalmazás alapján lakoltatná ki Trump az embereket Washingtonból. A republikánus elnök csak a szövetségi földterületek és épületek felett rendelkezik hatáskörrel a városban.

Egy fehér házi tisztviselő pénteken mindenesetre közölte, FBI-ügynököket és szövetségi rendőröket vezényelnek a városba, miután egy fiatal kormányzati munkatársat erőszakos támadás ért, ami feldühítette az elnököt.

Szombaton 450 szövetségi rendfenntartót vezényeltek a városba,

akiket éjjeli járőrözéssel bíztak meg.

A Community Partnership nevű nonprofit adatai szerint a mintegy 700 ezres lakosú fővárosban körülbelül 3700 hajléktalan él, de többségük menedékhelyeken vagy átmeneti szállásokon tölti az éjszakát, nem az utcán.

Muriel Bowser, Washington demokrata párti polgármestere vasárnap kijelentette, a főváros "nem tapasztal bűnözési hullámot".

Igaz, hogy 2023-ban szörnyű bűnözési hullám volt, de most nem 2023 van

- mondta Bowser, majd hozzátette: "Az elmúlt két évben az erőszakos bűncselekmények számát 30 éves mélypontra szorítottuk le."

A városi rendőrség adatai szerint az erőszakos bűncselekmények száma 26%-kal csökkent 2025 első felében az előző évhez képest, míg az összesített bűnözési ráta körülbelül 7%-kal esett vissza.

Trump több ízben fenyegetett azzal, hogy szövetségi kontroll alá veszi a fővárost,

de erről valószínűleg a szövetségi Kongresszusnak kellene törvényt hoznia, visszavonva a település 1973-ban megszavazott önkormányzati jogait.

Címlapkép forrása: Tech Sgt. Lucretia Cunningham