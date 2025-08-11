  • Megjelenítés
Drónok elleni háborúra készül Európa: gigantikus üzletre számít a Rheinmetall
Globál

Drónok elleni háborúra készül Európa: gigantikus üzletre számít a Rheinmetall

Portfolio
Németország akár 500-600 Skyranger légvédelmi rendszert is vásárolhat hamarosan a Rheinmetall védelmi ipari vállalattól – írta meg a Defence Blog.

Armin Papperger, a vállalat vezérigazgatója jelentette be a múlt héten, hogy arra számít, hogy 6-8 milliárd euró értékben vásárol tőlük hamarosan Németország Skyranger légvédelmi rendszereket.

Papperger nem mondta, ez pontosan milyen darabszámot jelent, viszont a hartpunkt német kormányhoz közeli forrásai szerint

500-600 Skyrangerre minimum szükség van.

A Defence Blog szerint a légvédelmi rendszerek ismert árazását összevetve a Papperger által említett számmal, az említett darabszám teljesen reálisnak tűnik.

A Bundeswehr először 2024 februárjában rendelt Skyranger légvédelmi rendszereket a Rheinmetalltól, 18+1 ilyen rendszert építenek meg Boxer alvázra, a katonák 2027-ben vehetik át az első gépeket.

A Skyranger lényegében egy 30 milliméteres gépágyúval és légvédelmi rakétákkal felszerelt kis hatótávolságú légvédelmi rendszer, melyet harcjárművekre is lehet szerelni, illetve statikus védelmi rendszerként is lehet alkalmazni. A fegyverrendszer kifejezetten hatékony drónok ellen.

Címlapkép forrása: Defensie Nederlands, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

