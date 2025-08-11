Egyesek már az AGI-ról suttognak: egy téren már biztosan lekörözte a GPT-5 az elődjeit

Múlt hét csütörtökön élő adás keretében az OpenAI bemutatta a GPT-5 névre keresztelt legújabb nyelvi modelljét, amelyet nagy várakozás előzött meg az elmúlt hetekben. Az új modell a vállalat szerint több fronton is fejlődött elődeihez képest, többek között például a kódolás, valamint az egészségügyi kérdések terén. A Google Trends statisztikái alapján megnéztük, a korábbi nyelvi modellekhez képest mekkora volt az érdeklődés a GPT-5 iránt a megjelenés óta.

Újabb lépés az AGI felé? Megjelent a GPT-5

Csütörtökön az OpenAI lerántotta a leplet a felhasználók által régóta várt GPT-5 nyelvi modellről. A kaliforniai AI-vállalat bemutatójából kiderült, hogy az új nyelvi modell, okosabb, gyorsabb és sokkal hasznosabb lett, mint elődei.

A bemutató során gyakorlati példákon keresztül is szemléltették az előrelépést, többek között a szövegírás, programozás és egészségügy területén. Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója az új nyelvi modell és a korábbi verzió közötti lényeges különbség érzékeltetése végett kijelentette:

Megpróbáltam visszatérni a GPT-4-hez, és meglehetősen nyomorúságos volt.

A bemutatót követően a közösségi médiában megjelenő bejegyzések alapján vegyes volt modell fogadtatása a felhasználók és fejlesztők körében. Az X-en több posztban is kifogásolták, hogy nem egyértelmű, éppen melyik modell válaszol a kérdésekre a ChatGPT-n, valamint, hogy hiba volt elvenni az emberektől a kedvelt 4o, vagy o3 modelleket. Sokan azt is megosztották, hogy a GPT-5 egészen egyszerű matematikai műveleteket is hibásan válaszol meg, miközben a konkurensek modelljei könnyedén megoldják azokat.

Sam Altman részben a kritikákra reagálva X-bejegyzésben számolt be arról, hogy milyen frissítéseket eszközöltek, és mik várhatóak a továbbiakban a GPT-5 bevezetéssel kapcsolatban.

A bevezetés befejeztével megduplázzuk a GPT-5 sebességkorlátjait a ChatGPT Plus felhasználók számára

- írta Altman a posztban.

A modellválasztással kapcsolatban kiemelte, hogy a Plus előfizetők tovább használhatják majd a korábbi 4o modellt, valamint a jövőben a rendszer egyértelműen fogja jelezni, éppen melyik AI-modell válaszol a felhasználók kérdéseire.

A modell helytelen válaszaira reagálva Altman azt írta, a megjelenés napján

technikai problémák miatt "a GPT-5 sokkal butábbnak tűnt", mint amilyennek lennie kellett volna,

ám mára ezeket a hibákat állítása szerint kiküszöbölték.

Kilőtt az érdeklődés, mindenki az új modellre figyelt

A Google Trends segítségével nemrég megnéztük, milyen nyomot hagyott a neten az elmúlt évek egyik legnagyobb magyarországi vihara, valamint azzal is foglalkoztunk, hogy mennyire határozzák meg a Google-kereséseket a magyarok körében népszerű hazai és külföldi utazási desztinációk időjárása. Legutóbbi cikkünkben azt vizsgáltuk, hogy július végén bejelentett egyetemi ponthatárok mennyi keresést generáltak a a Google-ben.

A Google Trends legfelkapottabb trendeket összegző felületén látható, hogy

az Egyesült Államokban a GPT-5 ott volt a legnagyobb érdeklődést kiváltó témák között.

Egyes sporthírekre és más aktuális témákra azonban jóval többen voltak kíváncsiak az országban.

Kép forrása: Google Trends

Az európai országokban a GPT-5 nem került fel a legfelkapottabb témák listájára a Google Trends-ben, más hírek jóval nagyobb érdeklődést váltottak ki az elmúlt héten, mint az új nyelvi modell.

Ha világszerte nézzük a keresési intenzitást, látható, hogy szabályosan kilőtt a megjelenés idején a régóta várt modell iránti érdeklődés.

Kép forrása: Google Trends

Az elmúlt hét térképes keresési adatai alapján a GPT-5 megjelenése arányaiban Dél-Koreában, Tajvanon, Japánban, az Egyesült Államokban és Kanadában váltotta ki a legnagyobb érdeklődést.

Kép forrása: Google Trends

Ahhoz, hogy korábbi OpenAI fejlesztésekkel is összehasonlíthassuk, 5 évre visszamenőleg néztük meg, a vállalat GPT-3, GPT-4 és GPT-5 modellje iránti érdeklődést. Látható, hogy mindegyik korábbi modell a megjelenésekor váltotta ki a legnagyobb relatív érdeklődést. Az adatokból azonban egyértelműen látszik, hogy

a GPT-5 messze lekörözte az OpenAI korábbi modelljeit, keresési intenzitás tekintetében.

Kép forrása: Google Trends

Az is magyarázatul szolgálhat a GPT-5 iránti kiugró érdeklődésre, hogy a ChatGPT-t napjainkban jóval többen használják, mint a korábbi nyelvi modellek bejelentésekor, így több emberhez juthatott el a frissítés híre.

Kép forrása: Google Trends

Ha a konkurens AI-fejlesztők megoldásaival összevetve vizsgáljuk az internetes érdeklődést, egyértelművé válik a ChatGPT fölénye a területen.

Kép forrása: Google Trends

