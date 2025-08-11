Egyesek már az AGI-ról suttognak: egy téren már biztosan lekörözte a GPT-5 az elődjeit

Újabb lépés az AGI felé? Megjelent a GPT-5
Csütörtökön az OpenAI lerántotta a leplet a felhasználók által régóta várt GPT-5 nyelvi modellről. A kaliforniai AI-vállalat bemutatójából kiderült, hogy az új nyelvi modell, okosabb, gyorsabb és sokkal hasznosabb lett, mint elődei.
A bemutató során gyakorlati példákon keresztül is szemléltették az előrelépést, többek között a szövegírás, programozás és egészségügy területén. Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója az új nyelvi modell és a korábbi verzió közötti lényeges különbség érzékeltetése végett kijelentette:
Megpróbáltam visszatérni a GPT-4-hez, és meglehetősen nyomorúságos volt.
A bemutatót követően a közösségi médiában megjelenő bejegyzések alapján vegyes volt modell fogadtatása a felhasználók és fejlesztők körében. Az X-en több posztban is kifogásolták, hogy nem egyértelmű, éppen melyik modell válaszol a kérdésekre a ChatGPT-n, valamint, hogy hiba volt elvenni az emberektől a kedvelt 4o, vagy o3 modelleket. Sokan azt is megosztották, hogy a GPT-5 egészen egyszerű matematikai műveleteket is hibásan válaszol meg, miközben a konkurensek modelljei könnyedén megoldják azokat.
Sam Altman részben a kritikákra reagálva X-bejegyzésben számolt be arról, hogy milyen frissítéseket eszközöltek, és mik várhatóak a továbbiakban a GPT-5 bevezetéssel kapcsolatban.
A bevezetés befejeztével megduplázzuk a GPT-5 sebességkorlátjait a ChatGPT Plus felhasználók számára
- írta Altman a posztban.
A modellválasztással kapcsolatban kiemelte, hogy a Plus előfizetők tovább használhatják majd a korábbi 4o modellt, valamint a jövőben a rendszer egyértelműen fogja jelezni, éppen melyik AI-modell válaszol a felhasználók kérdéseire.
A modell helytelen válaszaira reagálva Altman azt írta, a megjelenés napján
technikai problémák miatt "a GPT-5 sokkal butábbnak tűnt", mint amilyennek lennie kellett volna,
ám mára ezeket a hibákat állítása szerint kiküszöbölték.
Kilőtt az érdeklődés, mindenki az új modellre figyelt
A Google Trends segítségével nemrég megnéztük, milyen nyomot hagyott a neten az elmúlt évek egyik legnagyobb magyarországi vihara, valamint azzal is foglalkoztunk, hogy mennyire határozzák meg a Google-kereséseket a magyarok körében népszerű hazai és külföldi utazási desztinációk időjárása. Legutóbbi cikkünkben azt vizsgáltuk, hogy július végén bejelentett egyetemi ponthatárok mennyi keresést generáltak a a Google-ben.
A Google Trends legfelkapottabb trendeket összegző felületén látható, hogy
az Egyesült Államokban a GPT-5 ott volt a legnagyobb érdeklődést kiváltó témák között.
Egyes sporthírekre és más aktuális témákra azonban jóval többen voltak kíváncsiak az országban.
Az európai országokban a GPT-5 nem került fel a legfelkapottabb témák listájára a Google Trends-ben, más hírek jóval nagyobb érdeklődést váltottak ki az elmúlt héten, mint az új nyelvi modell.
Ha világszerte nézzük a keresési intenzitást, látható, hogy szabályosan kilőtt a megjelenés idején a régóta várt modell iránti érdeklődés.
Az elmúlt hét térképes keresési adatai alapján a GPT-5 megjelenése arányaiban Dél-Koreában, Tajvanon, Japánban, az Egyesült Államokban és Kanadában váltotta ki a legnagyobb érdeklődést.
Ahhoz, hogy korábbi OpenAI fejlesztésekkel is összehasonlíthassuk, 5 évre visszamenőleg néztük meg, a vállalat GPT-3, GPT-4 és GPT-5 modellje iránti érdeklődést. Látható, hogy mindegyik korábbi modell a megjelenésekor váltotta ki a legnagyobb relatív érdeklődést. Az adatokból azonban egyértelműen látszik, hogy
a GPT-5 messze lekörözte az OpenAI korábbi modelljeit, keresési intenzitás tekintetében.
Az is magyarázatul szolgálhat a GPT-5 iránti kiugró érdeklődésre, hogy a ChatGPT-t napjainkban jóval többen használják, mint a korábbi nyelvi modellek bejelentésekor, így több emberhez juthatott el a frissítés híre.
Ha a konkurens AI-fejlesztők megoldásaival összevetve vizsgáljuk az internetes érdeklődést, egyértelművé válik a ChatGPT fölénye a területen.
Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Váratlan dolog történt, kilőtt a kritikus anyag ára
Mi áll a háttérben?
Hatalmas tűz volt Magyarországon - Órákon át harcoltak a tűzoltók
Szerencsére sikerült elkerülni a katasztrófát.
Megjött a hír, amire minden magyar várt - De nem örülhetünk túlságosan
Jelentős lehülés kezdődött, de nem tart sokáig.
Kánikula: várva várt hidegfront után jön az újabb fordulat
Itt az előrejelzés, ilyen időjárásra készülhetünk.
Ez nem néz ki jól – most már esés jön az USA-részvényeknél?
Eladási jelzést észlelt a Bank of America.
Európának fel kell készülnie – Kelet felől érkező fenyegetésről beszélt a NATO egyik legerősebb vezetője
Bárhogy is alakul az ukrajnai helyzet.
Ez Budapest aranytartaléka – Óriási lehetőség rejlik a fővárosi rozsdaövezetekben
Az egykori ipari és vasúti területek együttesen közel 30 négyzetkilométert tesznek ki.
Jönnek a karbonvám (CBAM) felszólítások - közeleg a szankciók ideje
Bár a karbonvámról (CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism) szóló rendelet több mint másfél éve hatályban van, a tapasztalatok szerint a magyarországi importőrök jelentős része még mindi
Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel? A 3%-os kamatozású Otthon Start Program sokak számára vonzó lehetőség az otthonteremtésre, de felm
Top 10 osztalék részvény - 2025. augusztus
Augusztus negyedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Amikor a vágy titokzatos tárgya már nem a Mona Lisa...(Egyáltalán: ki az a Mona Lisa?)
Igazolt tény, hogy a műtárgypiac rezisztens a válságokra, az aukciók tendenciája a folyamatos erősödés. A millenniumi generáció viszont nem befektetésként tekint a műtárgyakra. Zentai Péte
Robert Half - elemzés
Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép
Aki fejben nyugdíjba megy, az leépül - Megnyílik az egyik legkülönlegesebb alapunk
A HOLD-as üzletpolitika szerinti hároméves türelmi idő után megnyílt a nagyközönségnek a Palomar Alap, az egyik legkülönlegesebb alapunk. A Palomarban olyan eszközök, árupiaci- és kamatterm
Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk Bár a 3%-os kamattal elérhető Otthon Start hitel kondíciója fix, a hitelbírálati szabályok
Robbanásszerű növekedés a hazai energiatárolásban
A MAVIR adatai szerint a magyar villamosenergia-rendszer akkumulátoros energiatárolási kapacitása 2025. május 1-jén elérte a 73,2 MW-ot. Ez óriási előrelépés ahhoz képest
Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben
Az árupiac a nagy játékosok terepe.
344 milliárd dolláron ülnek – Mire készülnek Buffették?
Nem vették meg az április esést, nagy dobásra készülhetnek a Berkshire-nél.
Példa nélküli félév a régió tőzsdéin – hol van még jó beszálló?
A lengyel, a cseh, a román és a magyar piac is felértékelődésen ment keresztül.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.