Egyetlen apró alkatrész hibája pusztította el az amerikai légierő legendás B-2 Spirit lopakodó bombázóját

Az amerikai légierő által kedden nyilvánosságra hozott baleseti vizsgálati jelentés szerint a 2022. december 10-én történt incidens fő oka egy hidraulikus szelep meghibásodása volt, ami a futómű összecsukódásához vezetett. A jelentés emellett a B-2 futóművének tervezési hibáját és a tűzoltóparancsnok helytelen döntését is felelősnek tartja a kár súlyosbodásáért. A Missouri állambeli Whiteman légibázisról felszállt, "Spirit of Hawaii" névre keresztelt bombázó a leszállás során került bajba. Amikor a pilóta megkezdte a futómű kiengedését, a jobb oldali futómű hidraulikarendszerében egy szelep meghibásodott, ami a hidraulikafolyadék és a nyomás gyors elvesztéséhez vezetett.

Bár a tartalék rendszer bekapcsolt, az is elkezdett folyadékot veszíteni, és a fedélzeti számítógép folyamatosan váltogatott a fő és a tartalék rendszer között. A pilótának végül sikerült vészhelyzeti eljárással kiengednie a jobb oldali futóművet, és jelezte a toronynak a hidraulikai meghibásodást. A leszállás során azonban a bal oldali futómű nem maradt rögzített helyzetben, és összecsukódott a repülőgép súlya alatt. A bombázó bal szárnya több ezer lábon keresztül csúszott a kifutópályán, amíg

a betonfelület annyira megrongálta a szárnyvéget, hogy egy üzemanyagtartály felszakadt és tűz keletkezett.

A tűzoltás során további problémák adódtak, mivel a helyszíni parancsnok kezdetben csak víz használatát engedélyezte, tévesen úgy vélve, hogy a speciális oltóhabot csak végső esetben szabad bevetni. Körülbelül három és fél perc után engedélyezte a hab használatát, ami hatékonyabb a gyúlékony folyadékok oltásánál. A leszállás után körülbelül 30 perccel egy üzemanyagtartály felrobbant a bal szárnyban, majd tíz perccel később egy második, nagyobb robbanás is történt, amely során a repülőgép burkolatának egy darabja a levegőbe repült, majdnem eltalálva néhány tűzoltót. A tüzet végül a leszállás után egy órával sikerült teljesen eloltani.

A baleset mintegy 27 500 dollár kárt okozott a kifutópályában, míg

a bal szárny és a futómű több mint 300 millió dolláros kárt szenvedett.

A légierő végül úgy döntött, hogy a repülőgép túlságosan megsérült ahhoz, hogy érdemes legyen megjavítani, és kivonta a szolgálatból. Az 1990-es években szolgálatba állított B-2 bombázók darabja körülbelül 1,2 milliárd dollárba került. A légierőnek jelenleg 19 B-2-ese maradt, amelyeket várhatóan a 2030-as évek elején vonnak ki a szolgálatból.

