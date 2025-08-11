Egyetlen apró alkatrész hibája pusztította el az amerikai légierő legendás B-2 Spirit lopakodó bombázóját

Az amerikai légierő által kedden nyilvánosságra hozott baleseti vizsgálati jelentés szerint a 2022. december 10-én történt incidens fő oka egy hidraulikus szelep meghibásodása volt, ami a futómű összecsukódásához vezetett. A jelentés emellett a B-2 futóművének tervezési hibáját és a tűzoltóparancsnok helytelen döntését is felelősnek tartja a kár súlyosbodásáért. A Missouri állambeli Whiteman légibázisról felszállt, "Spirit of Hawaii" névre keresztelt bombázó a leszállás során került bajba. Amikor a pilóta megkezdte a futómű kiengedését, a jobb oldali futómű hidraulikarendszerében egy szelep meghibásodott, ami a hidraulikafolyadék és a nyomás gyors elvesztéséhez vezetett.
Bár a tartalék rendszer bekapcsolt, az is elkezdett folyadékot veszíteni, és a fedélzeti számítógép folyamatosan váltogatott a fő és a tartalék rendszer között. A pilótának végül sikerült vészhelyzeti eljárással kiengednie a jobb oldali futóművet, és jelezte a toronynak a hidraulikai meghibásodást. A leszállás során azonban a bal oldali futómű nem maradt rögzített helyzetben, és összecsukódott a repülőgép súlya alatt. A bombázó bal szárnya több ezer lábon keresztül csúszott a kifutópályán, amíg
a betonfelület annyira megrongálta a szárnyvéget, hogy egy üzemanyagtartály felszakadt és tűz keletkezett.
A tűzoltás során további problémák adódtak, mivel a helyszíni parancsnok kezdetben csak víz használatát engedélyezte, tévesen úgy vélve, hogy a speciális oltóhabot csak végső esetben szabad bevetni. Körülbelül három és fél perc után engedélyezte a hab használatát, ami hatékonyabb a gyúlékony folyadékok oltásánál. A leszállás után körülbelül 30 perccel egy üzemanyagtartály felrobbant a bal szárnyban, majd tíz perccel később egy második, nagyobb robbanás is történt, amely során a repülőgép burkolatának egy darabja a levegőbe repült, majdnem eltalálva néhány tűzoltót. A tüzet végül a leszállás után egy órával sikerült teljesen eloltani.
A baleset mintegy 27 500 dollár kárt okozott a kifutópályában, míg
a bal szárny és a futómű több mint 300 millió dolláros kárt szenvedett.
A légierő végül úgy döntött, hogy a repülőgép túlságosan megsérült ahhoz, hogy érdemes legyen megjavítani, és kivonta a szolgálatból. Az 1990-es években szolgálatba állított B-2 bombázók darabja körülbelül 1,2 milliárd dollárba került. A légierőnek jelenleg 19 B-2-ese maradt, amelyeket várhatóan a 2030-as évek elején vonnak ki a szolgálatból.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Donald Trump inkább elkente a választ, amikor a legnagyobb vámháborús ellenségéről kérdezték
"Ahogy valószínűleg hallották, hatalmas vámokat fizetnek az Egyesült Államoknak".
Ráeresztették az AI-t a mobilokra, egyetlen gombnyomásra lebuknak a csalók
Az ügyfeleknél támogatják a csalásfelismerést.
Ezt nehéz követni: Donald Trump oroszországi utat jelentett be, de aztán jött a csavar
Korábban Alaszkáról beszéltek.
Leállt az erőmű, egy fél ország áram nélkül maradt
Váratlan leállás okozta a hibát.
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?
Von der Leyen hamarosan Zelenszkijjel és Trumppal tárgyal
Friedrich Merz német kancellár szervezi az egyeztetést.
Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel? A 3%-os kamatozású Otthon Start Program sokak számára vonzó lehetőség az otthonteremtésre, de felm
Top 10 osztalék részvény - 2025. augusztus
Augusztus negyedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Amikor a vágy titokzatos tárgya már nem a Mona Lisa...(Egyáltalán: ki az a Mona Lisa?)
Igazolt tény, hogy a műtárgypiac rezisztens a válságokra, az aukciók tendenciája a folyamatos erősödés. A millenniumi generáció viszont nem befektetésként tekint a műtárgyakra. Zentai Péte
Robert Half - elemzés
Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép
Jönnek a karbonvám (CBAM) felszólítások - közeleg a szankciók ideje
Bár a karbonvámról (CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism) szóló rendelet több mint másfél éve hatályban van, a tapasztalatok szerint a magyarországi importőrök jelentős része még mindi
Aki fejben nyugdíjba megy, az leépül - Megnyílik az egyik legkülönlegesebb alapunk
A HOLD-as üzletpolitika szerinti hároméves türelmi idő után megnyílt a nagyközönségnek a Palomar Alap, az egyik legkülönlegesebb alapunk. A Palomarban olyan eszközök, árupiaci- és kamatterm
Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk Bár a 3%-os kamattal elérhető Otthon Start hitel kondíciója fix, a hitelbírálati szabályok
Robbanásszerű növekedés a hazai energiatárolásban
A MAVIR adatai szerint a magyar villamosenergia-rendszer akkumulátoros energiatárolási kapacitása 2025. május 1-jén elérte a 73,2 MW-ot. Ez óriási előrelépés ahhoz képest
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?
Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben
Az árupiac a nagy játékosok terepe.
344 milliárd dolláron ülnek – Mire készülnek Buffették?
Nem vették meg az április esést, nagy dobásra készülhetnek a Berkshire-nél.