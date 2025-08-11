Egyre biztosabb: átszakadt a frontvonal, hatalmas bajban az ukrán hadsereg

Nagyon nagy bajban lehet az ukrán hadsereg Donyeck megye középső részén, ahol hatalmas áttörésről számoltak be az oroszok: egyszerűen sorra veszik be a településeket, a védelem összeomlott. Az eseményeket egyre több milblogger erősíti meg, Julian Röpcke OSINT-elemző és újságíró egyenesen addig ment, hogy felháborodottan számonkérte a kijevi vezetésen, hogy miért nem tesz valamit:
Ha az ukrán hadsereg nem küld végre és azonnal egy *igazi* zászlóaljat (nem egy szakasznyi »brigádot«), hogy elvágja és semlegesítse az összes oroszt Nykanorivkától északra, akkor ingyen adhatja Putyinnak a Donyeck megyét is
– írja.
Hozzáteszi, hogy az emberhiányról szóló információk nem igazak, mivel az ország havonta mintegy 5 brigádnyi embert mozgósít, ezért tisztán politikai döntés lenne a helyi védelmet megerősíteni.
If the Ukr army does not finally and immediately send a *real* battalion (not a platoon-size “brigade”) to cut off and neutralize every Russian north of Nykanorivka, it can also give Putin Donetsk oblast for free.Seriously, how long can you close your eyes to not see this?! pic.twitter.com/M0cUBTEwhI https://t.co/M0cUBTEwhI— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) August 11, 2025
Más források is megerősítik, hogy váratlanul nagy áttörést értek el a támadók, nagyon gyorsan 16 kilométert haladtak Pokrovszktól észak felé. Arra is felhívták a figyelmet, hogy korábban Kijev már képtelen volt a hasonló benyomulásokat megfékezni, ez 2024-ben összesen 4000 négyzetkilométer elvesztéséhez vezetett. Kiemelik, hogy
az elégtelen létszám és a felszerelés hiánya vezetett a komoly problémákhoz.
Russian forces made a major advancement in Donetsk Oblast, breaking through a part of the Ukrainian frontline and advancing 16kmUkraine’s inability to contain a similar advancement in 2024 led them to lose 4,000km2 in Donetsk because they are undermanned and under equipped pic.twitter.com/z8L14kW0Vl https://t.co/z8L14kW0Vl— Ukraine Battle Map (@ukraine_map) August 11, 2025
A friss fejlemények a legrosszabbkor jönnek Kijevnek, ugyanis, ha nem lesznek képesek megállítani az oroszokat, akkor Vlagyimir Putyin sokkal jobb helyzetbe kerülhet a pénteki csúcson Donald Trumppal szemben, aki szeretné, ha tűzszünet lenne a háborúban. A legfontosabb kérdést éppen a terület jelenti, Moszkva szeretné az egész Donbaszt megszerezni.
A területvesztés tényét megerősíti, hogy az eseményeket a háború kezdetei óta monitorozó, Kijevhez kötődő Deepstatemap is megerősítette:
A concerning update from @Deepstate_UA showing further Russian advances in between Dobropillia and Druzhkivka.https://t.co/P31VHHBd5l https://t.co/poPp1gjzFd pic.twitter.com/RkioO66mGm https://twitter.com/Deepstate_UA?ref_src=twsrc%5Etfw— Rob Lee (@RALee85) August 11, 2025
