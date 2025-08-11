  • Megjelenítés
Egyre biztosabb: átszakadt a frontvonal, hatalmas bajban az ukrán hadsereg
Egyre biztosabb: átszakadt a frontvonal, hatalmas bajban az ukrán hadsereg

Portfolio
Augusztus 11-én hirtelen hatalmas orosz áttörésről kezdtek el keringeni információk a közösségi médiában. Eleinte csak a Moszkvához közel álló források számoltak be erről, de estére már az ukránok is elismerik.

Nagyon nagy bajban lehet az ukrán hadsereg Donyeck megye középső részén, ahol hatalmas áttörésről számoltak be az oroszok: egyszerűen sorra veszik be a településeket, a védelem összeomlott. Az eseményeket egyre több milblogger erősíti meg, Julian Röpcke OSINT-elemző és újságíró egyenesen addig ment, hogy felháborodottan számonkérte a kijevi vezetésen, hogy miért nem tesz valamit:

Ha az ukrán hadsereg nem küld végre és azonnal egy *igazi* zászlóaljat (nem egy szakasznyi »brigádot«), hogy elvágja és semlegesítse az összes oroszt Nykanorivkától északra, akkor ingyen adhatja Putyinnak a Donyeck megyét is

– írja.

Hozzáteszi, hogy az emberhiányról szóló információk nem igazak, mivel az ország havonta mintegy 5 brigádnyi embert mozgósít, ezért tisztán politikai döntés lenne a helyi védelmet megerősíteni.

Más források is megerősítik, hogy váratlanul nagy áttörést értek el a támadók, nagyon gyorsan 16 kilométert haladtak Pokrovszktól észak felé. Arra is felhívták a figyelmet, hogy korábban Kijev már képtelen volt a hasonló benyomulásokat megfékezni, ez 2024-ben összesen 4000 négyzetkilométer elvesztéséhez vezetett. Kiemelik, hogy

az elégtelen létszám és a felszerelés hiánya vezetett a komoly problémákhoz.

A friss fejlemények a legrosszabbkor jönnek Kijevnek, ugyanis, ha nem lesznek képesek megállítani az oroszokat, akkor Vlagyimir Putyin sokkal jobb helyzetbe kerülhet a pénteki csúcson Donald Trumppal szemben, aki szeretné, ha tűzszünet lenne a háborúban. A legfontosabb kérdést éppen a terület jelenti, Moszkva szeretné az egész Donbaszt megszerezni.

A területvesztés tényét megerősíti, hogy az eseményeket a háború kezdetei óta monitorozó, Kijevhez kötődő Deepstatemap is megerősítette:

2000 kilométerre a fronttól csaptak le az ukrán erők, Európa igyekszik hatni a Putyinnal találkozó Trumpra - Híreink az orosz-ukrán frontról hétfőn

