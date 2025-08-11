Elképesztő videó: aláaknáztak egy hidat az oroszok, durva csavar jött a történetben

Friss videót tett közzé az ukrán védelmi minisztérium, amely szerint Oroszország aláaknázta az általa használt hidat, de a robbantást már az ukránok végezték el, az orosz csapatok áthaladása közben.

Az ukrán védelmi minisztérium által közzétett videón látható, hogy TM-62-es aknákat rögzítettek a híd oszlopaihoz. A felvételen a 3. ukrán dandár drónkezelői belevezetnek egy drónt, levegőbe röpítve az egész szerkezetet.

russians mined a bridge — but things didn’t go as planned.Operators of Ukraine’s 3rd 3rd Heavy Mechanized Brigade used an FPV drone to hit the bridge used by occupiers to move troops and equipment. The blast set off their own TM-62 mines. pic.twitter.com/9yJaelRsDf https://t.co/9yJaelRsDf — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 9, 2025

Az ukrán védelmi minisztérium közleménye szerint

a robbanás megsemmisítette a hídon éppen átvonuló csapatokat és harcjárműveket.

A helyszínt egyelőre nem tisztázta Kijev, de vélhetően Szumi régióban került sor az akcióra. Azt sem lehet tudni, hogy miért aknáztak alá egy hidat az oroszok, miközben használták, de feltételezhető, hogy a visszavonulásuk során akarták felrobbantani az építményt – az ukránok csak megelőzték őket.

