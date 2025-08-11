  • Megjelenítés
Elképesztő videó: aláaknáztak egy hidat az oroszok, durva csavar jött a történetben
Friss videót tett közzé az ukrán védelmi minisztérium, amely szerint Oroszország aláaknázta az általa használt hidat, de a robbantást már az ukránok végezték el, az orosz csapatok áthaladása közben.

Az ukrán védelmi minisztérium által közzétett videón látható, hogy TM-62-es aknákat rögzítettek a híd oszlopaihoz. A felvételen a 3. ukrán dandár drónkezelői belevezetnek egy drónt, levegőbe röpítve az egész szerkezetet.

Az ukrán védelmi minisztérium közleménye szerint

a robbanás megsemmisítette a hídon éppen átvonuló csapatokat és harcjárműveket.

A helyszínt egyelőre nem tisztázta Kijev, de vélhetően Szumi régióban került sor az akcióra. Azt sem lehet tudni, hogy miért aknáztak alá egy hidat az oroszok, miközben használták, de feltételezhető, hogy a visszavonulásuk során akarták felrobbantani az építményt – az ukránok csak megelőzték őket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

