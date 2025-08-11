  • Megjelenítés
Elon Musk nem lassít: most a brit villamosenergia-piacot vette célba
Globál

Elon Musk nem lassít: most a brit villamosenergia-piacot vette célba

Portfolio
Elon Musk cége, a Tesla brit áramszolgáltatói engedélyért folyamodott, hogy beléphessen a szigetország villamosenergia-piacára.

A Tesla Energy a múlt hónap végén nyújtotta be kérelmét a brit energiaszabályozó hatósághoz (Ofgem) áramszolgáltatói licenc megszerzésére - számol be a CNBC. Ha jóváhagyják, akkor a texasi központú vállalat akár már 2026-ban beléphet a brit árampiacra, versenyre kelve a szektor nagyobb hagyományos szereplőivel.

A Tesla, amely elsősorban elektromos járműveiről ismert, az elmúlt években egyre erőteljesebben építi energiaüzletágát:

  • napenergia-termelő rendszereket,
  • háztartási és ipari energiatárolókat fejleszt, valamint
  • energiamenedzsment szolgáltatásokat nyújt (Tesla Electric).

A Tesla Energy árbevétele 2024-ben több mint 67%-kal, 10,1 milliárd dollárra emelkedett az előző évhez képest. A 2025 második negyedéves jelentés alapján pedig

a villamosenergia-tárolói üzletág volumene már 12 egymást követő negyedévben nőtt

- amivel a vállalat legdinamikusabban bővülő részlege lett.

Nemrég például Ausztriában helyezték üzembe az ország jelenlegi legnagyobb akkumulátoros energiatároló rendszerét (BESS), amely hat darab Tesla Megapack 2XL egységből áll. A Tesla energiatárolóinak telepítése világszerte felgyorsult. A vállalat nemrég hivatalosan is elindította második hálózati méretű akkumulátorgyárát Sanghajban, a kaliforniai Lathropban működő Megafactory mellett. A tervek szerint egy harmadik gyár is épül majd, bár ennek helyszíne egyelőre nem ismert. A Tesla célja, hogy évente mintegy 10 000 Megapack-egységet gyártson.

A Tesla brit energiaplatformja – ha megkapja az engedélyt – nemcsak új bevételi lábat biztosíthat a vállalatnak, hanem erősítheti a Musk-féle energiaátállási stratégiát is, amely a decentralizált, megújuló alapú és tárolással támogatott villamosenergia-rendszerekre épít.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

