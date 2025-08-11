  • Megjelenítés
Európának fel kell készülnie – Kelet felől érkező fenyegetésről beszélt a NATO egyik legerősebb vezetője
Globál

Európának fel kell készülnie – Kelet felől érkező fenyegetésről beszélt a NATO egyik legerősebb vezetője

MTI
|
Portfolio
Függetlenül attól, hogy miképpen alakul az ukrajnai forgatókönyv, "Lengyelországnak, a NATO-nak és az Európai Uniónak közösen készen kell állnia a keleti irányból érkező esetleges fenyegetésekre vagy agresszív lépésekre" - jelentette ki Donald Tusk lengyel kormányfő hétfőn a nyugat-lengyelországi Bydgoszczban rendezett sajtóértekezletén, ahol hozzátette: Lengyelország már évek óta óva inti a többi országot Oroszországtól.

A lengyel kormányfő utalt az Egyesült Királyság, Franciaország, Olaszország, Németország, Lengyelország, Finnország és az Európai Bizottság vezetőinek közös vasárnapi nyilatkozatára, amelyet Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök péntekre bejelentett találkozója kapcsán adtak ki. A nyilatkozat szerint

az ukrajnai béke elérésének útja "Ukrajna nélkül nem dönthető el",

és érdemi tárgyalásokra csak tűzszünet létrejötte vagy az ellenségeskedés csökkentése esetén kerülhet sor.

Kapcsolódó cikkünk

Kongatja a vészharangot Európa: az utolsó pillanatban bírnák jobb belátásra Amerikát

WSJ: meggyőznék az európai nagyhatalmak Trumpot, Ukrajnával kézenfogva utasították el Putyin tervét

Kijevnek úgy tűnik, ismét csalódnia kell Trumpban - Régi-új módszerrel próbálkoznak tovább

Tusk úgy vélte: a dokumentumban foglalt közös álláspont "határozottan mutatja, hogy Európa egységes marad a közelgő tárgyalások és ezek kívánt eredménye ügyében". Az európai partnerek és "remélhetőleg az egész NATO számára" világos kell, hogy legyen: az országhatárokat "nem lehet erőszakkal megváltoztatni", az európai országok nem egyeznek bele olyan orosz feltételekbe, amelyek "egyszerűen csak Ukrajna területeinek elfoglalását jelentenék" - húzta alá a lengyel kormányfő.

Lengyelország történelmi tapasztalatára utalva fontosnak nevezte Ukrajna részvételét a béketárgyalásokon, a "semmit Ukrajnáról Ukrajna nélkül" elv tiszteletben tartását.

A kormányfő a Nitro-Chem robbanóanyag-gyártó üzembe látogatott el Bydgoszczban. Ebben az összefüggésben a sajtókonferencián arról a célkitűzésről beszélt, hogy a lengyel hadsereg minél nagyobb mértékben hazai cégeknél szerezzen be védelmi felszerelést. Bejelentette: idén Lengyelországban 30 ezer darab 155 milliméteres lövedéket gyártanak, két éven belül ezt a volument évi 200 ezerre növelnék.

Kapcsolódó cikkünk

2000 kilométerre a fronttól csaptak le az ukrán erők, Európa igyekszik hatni a Putyinnal találkozó Trumpra - Híreink az orosz-ukrán frontról hétfőn

Ukrán katonák csaptak össze egy drónnal, de ami ezután történt, arra tényleg senki sem számított

Putyin már le is győzte Trumpot, aminek félreérthetetlen jelei vannak

Békére sürgette Putyint az egyik legközelebbi tanácsadója: dicstelenül száműzték a Kremlből

Elképesztő videó: aláaknáztak egy hidat az oroszok, durva csavar jött a történetben

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Robert Half - elemzés

Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
ukrán tank herszon ukrajna orosz-ukrán háború katonák
Globál
2000 kilométerre a fronttól csaptak le az ukrán erők, Európa igyekszik hatni a Putyinnal találkozó Trumpra - Híreink az orosz-ukrán frontról hétfőn
Pénzcentrum
Brutális atomfegyverkezésben a világ: egyre nő az orosz és az amerikai arzenál, ebből baj lehet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility