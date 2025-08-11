  • Megjelenítés
Ezt nehéz követni: Donald Trump oroszországi utat jelentett be, de aztán jött a csavar
Ezt nehéz követni: Donald Trump oroszországi utat jelentett be, de aztán jött a csavar

Augusztus 15-én találkozik egymással Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök, hogy az ukrajnai háború lezárásáról tárgyaljanak. Az Sky tudósítása szerint a korábban bejelentett helyszín hirtelen megváltozott, de itt még nem volt vége a fordulatoknak.

Korábban még Alaszkát jelölték meg lehetséges helyszínnek, ahol a két vezető találkozhat egymással. Ez szimbolikus lehetett volna, mivel az amerikai államot éppen a cári Oroszországtól vásárolta meg Washington. Az augusztus 15-i találkozó helyszíne viszont nem amerikai földön lesz – ezt maga Donald Trump jelentette be.

Találkozni fogok Putyinnal. Pénteken Oroszországba utazom

– jelentette ki.

A változás mindenképpen meglepetés jelent, hiszen korábban az orosz és az amerikai hatóságok is egyöntetűen arról írtak, hogy Alaszkában lesz a találkozó. A TASZSZ azt sem tartja kizártnak, hogy az amerikai elnök esetleg félreértette a helyzetet és rosszul fogalmazott.

Korábban az oroszok meghívták Trumpot egy második körös találkozóra, de erre maximum az első után kerülhet majd sor.

Frissítés: a sajtótájékoztatón később Trump még egy alkalommal megismételte, hogy Oroszországba megy, de később javította magát:

Nagyon tiszteletteljesnek tartottam, hogy Oroszország elnöke a mi országunkba érkezik, szemben azzal, hogy mi az ő országába, vagy akár egy harmadik, harmadik fél által látogatott helyre megyünk.

Ezek szerint tehát az amerikai elnök valóban csak eltévesztette a korábban megnevezett helyszínt, és tévesen Oroszországot jelölte meg annak.

