Félelmetes szuperrakétát villantott a keleti nagyhatalom: ezzel ijesztenék meg Amerikát

A most közzétett kétperces videó a Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) egy dokumentumfilmjének részét képezi, amelyet a hadsereg 98. évfordulója alkalmából sugároztak. A kínai állami média, köztük a China News Service és a Hszinhua hírügynökség is megosztotta a felvételt, megerősítve, hogy a DF-100 cirkálórakétáról van szó. A videó egy rakétaerő-dandár kommunikációs gyakorlatát mutatja be, amelyben az ellenséges erők teljes spektrumú zavarása esetén gyorsan kell vezetékes kommunikációs kapcsolatot létesíteni az indítás előtt. Csang Kuotung alezredes, a dandár helyettes parancsnoka elmondta:
Hosszú időszakokig vagyunk készenlétben, néha napokig nem tudunk rendesen aludni. Célpontjaink mobilak, ahogy a pozícióink is.
画面打码！东风-100巡航导弹发射画面罕见公开。Censored footage! Rarely seen footage of the launch of the DF-100 cruise missile has been released. pic.twitter.com/7GSNICuLkH https://t.co/7GSNICuLkH— 雁过留声 (@szygls) August 4, 2025
A DF-100 2019-ben debütált a 70. nemzeti évforduló parádéján. A 2024-es Csuhaj légibemutatón nyilvánosságra hozták specifikációit: 3000-4000 km-es hatótávolság, Mach 4-es utazósebesség, erős áthatolóképesség, nagy pontosság és gyors reakcióidő. Ez azt jelenti, hogy indítás után körülbelül 40 perccel eltalálhatja célpontját. A DF-100 maximális hatótávolsága
lehetővé teszi a csapásmérést Kína közvetlen perifériáján túl is, átívelve az első és második szigetláncot.
Így elérhetővé válnak a tajvani, japán és dél-koreai kulcsfontosságú katonai központok és logisztikai csomópontok, valamint az amerikai bázisok Okinaván és Guamon. James Char, a szingapúri Nanyang Műszaki Egyetem (NTU) kutatója szerint a DF-100 „kettős platformmal rendelkezik, és telepíthető szárazföldi terepjáró indítójárművekről vagy H-6N bombázóról is”, ami hatékonyan 6000 km-rel növeli a csapásmérési távolságot. A homályos felvételeken a DF-100 éles, kúpos robbanófejjel rendelkezik a szuperszonikus behatolás elősegítésére, és a hasonló rakétákénál jóval nagyobb farokszárnyakkal, ami nagy sebességre és manőverezőképességre utal.
A videó megerősítette a 2019-es felvételeken látható részleteket is: háromfázisú meghajtórendszert használ, szilárd rakétagyorsítóval az indításhoz, szuperszonikus égésű torlósugár-hajtóművel a közel-űrbeli repüléshez és nagy magasságú gyorsítóval a végső gyorsításhoz. A DF-100 továbbra is az egyetlen ismert szárazföldi telepítésű cirkálórakéta, amely képes fenntartani a teljes repülés során a Mach 4-es szuperszonikus sebességet, és kombinált navigációs rendszere „méteres szintű” pontosságot tesz lehetővé.
Elemzők szerint a bemutató azt sugallja, hogy a rakétaerők továbbra is készenlétben állnak, annak ellenére, hogy korrupciós botrányok sújtották őket.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
