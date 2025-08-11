  • Megjelenítés
Itt a beismerés: ez lesz a Trump-Putyin csúcstalálkozó legfontosabb témája
Itt a beismerés: ez lesz a Trump-Putyin csúcstalálkozó legfontosabb témája

Mark Rutte, a NATO-főtitkára szerint az orosz-ukrán háború békemegállapodása részeként valószínűleg a nyugati országoknak is el kell fogadnia, hogy az oroszok által elfoglalt területek Moszkva irányítása alá kerülnek – írja a Kyiv Independent.

Valószínűleg Kijev egy megállapodást lesz kénytelen elfogadni, amelyben le kell mondania hallgatólagosan a területei egy részéről – ismerte el Rutte. Azt is elmondta, hogy ez nem jelenti azt, hogy a nemzetközi jogi normákat követve kell de jure elismerni ezeket a területeket Oroszország felügyelete alatt.

A kérdés az lesz, hogyan lehet továbblépni a tűzszünet után, beleértve azt is, hogy mit jelent ez Ukrajna biztonsági garanciái szempontjából

– folytatta ezzel a NATO főtitkára.

Viszont Rutte nem biztos abban, hogy Putyin komolyan gondolja a háború befejezését, szerinte a pénteki események próbára fogják tenni az orosz elnök szándékait. Kiemelte, hogy akármiről is beszél az amerikai és az orosz fél, attól még Ukrajnának szuverén országként kell határoznia a saját geopolitikai jövőjéről. Ezzel nagyjából arra célzott, hogy amennyiben Kijev úgy döntene, hogy a NATO tagja szeretne lenni, és ezt a biztonsági szervezet sem utasítja vissza.

A területről lesz szó. Természetesen a biztonsági garanciákról, de arról is, hogy abszolút el kell ismerni, hogy Ukrajna dönt a saját jövőjéről, hogy Ukrajnának szuverén nemzetnek kell lennie, amely dönt a saját geopolitikai jövőjéről – természetesen anélkül, hogy korlátozná a saját katonai csapatainak létszámát

– mondta.

Korábban Moszkva maximális területi követeléseket fogalmazott meg Ukrajnával szemben, korábban kiszivárogtak részletek, amelyek szerint Vlagyimir Putyin megszerezheti a teljes Donbaszt, ami az egyik legfontosabb követelése volt a háború kezdeteitől. Kérdés, hogy most a felek mire mennek egymással, valamint Donald Trump amerikai elnök mennyit hajlandó engedni. Zelenszkij erre válaszul úgy reagált, hogy

Ukrajna nem fogja engedni, hogy területeket vegyenek el tőlük.

