Itt a beismerés: ez lesz a Trump-Putyin csúcstalálkozó legfontosabb témája

Valószínűleg Kijev egy megállapodást lesz kénytelen elfogadni, amelyben le kell mondania hallgatólagosan a területei egy részéről – ismerte el Rutte. Azt is elmondta, hogy ez nem jelenti azt, hogy a nemzetközi jogi normákat követve kell de jure elismerni ezeket a területeket Oroszország felügyelete alatt.
A kérdés az lesz, hogyan lehet továbblépni a tűzszünet után, beleértve azt is, hogy mit jelent ez Ukrajna biztonsági garanciái szempontjából
– folytatta ezzel a NATO főtitkára.
Viszont Rutte nem biztos abban, hogy Putyin komolyan gondolja a háború befejezését, szerinte a pénteki események próbára fogják tenni az orosz elnök szándékait. Kiemelte, hogy akármiről is beszél az amerikai és az orosz fél, attól még Ukrajnának szuverén országként kell határoznia a saját geopolitikai jövőjéről. Ezzel nagyjából arra célzott, hogy amennyiben Kijev úgy döntene, hogy a NATO tagja szeretne lenni, és ezt a biztonsági szervezet sem utasítja vissza.
A területről lesz szó. Természetesen a biztonsági garanciákról, de arról is, hogy abszolút el kell ismerni, hogy Ukrajna dönt a saját jövőjéről, hogy Ukrajnának szuverén nemzetnek kell lennie, amely dönt a saját geopolitikai jövőjéről – természetesen anélkül, hogy korlátozná a saját katonai csapatainak létszámát
– mondta.
Korábban Moszkva maximális területi követeléseket fogalmazott meg Ukrajnával szemben, korábban kiszivárogtak részletek, amelyek szerint Vlagyimir Putyin megszerezheti a teljes Donbaszt, ami az egyik legfontosabb követelése volt a háború kezdeteitől. Kérdés, hogy most a felek mire mennek egymással, valamint Donald Trump amerikai elnök mennyit hajlandó engedni. Zelenszkij erre válaszul úgy reagált, hogy
Ukrajna nem fogja engedni, hogy területeket vegyenek el tőlük.
Címlapkép forrása: EU
Donald Trump inkább elkente a választ, amikor a legnagyobb vámháborús ellenségéről kérdezték
"Ahogy valószínűleg hallották, hatalmas vámokat fizetnek az Egyesült Államoknak".
Ráeresztették az AI-t a mobilokra, egyetlen gombnyomásra lebuknak a csalók
Az ügyfeleknél támogatják a csalásfelismerést.
Ezt nehéz követni: Donald Trump oroszországi utat jelentett be, de aztán jött a csavar
Korábban Alaszkáról beszéltek.
Leállt az erőmű, egy fél ország áram nélkül maradt
Váratlan leállás okozta a hibát.
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?
Von der Leyen hamarosan Zelenszkijjel és Trumppal tárgyal
Friedrich Merz német kancellár szervezi az egyeztetést.
Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel? A 3%-os kamatozású Otthon Start Program sokak számára vonzó lehetőség az otthonteremtésre, de felm
Top 10 osztalék részvény - 2025. augusztus
Augusztus negyedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Amikor a vágy titokzatos tárgya már nem a Mona Lisa...(Egyáltalán: ki az a Mona Lisa?)
Igazolt tény, hogy a műtárgypiac rezisztens a válságokra, az aukciók tendenciája a folyamatos erősödés. A millenniumi generáció viszont nem befektetésként tekint a műtárgyakra. Zentai Péte
Robert Half - elemzés
Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép
Jönnek a karbonvám (CBAM) felszólítások - közeleg a szankciók ideje
Bár a karbonvámról (CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism) szóló rendelet több mint másfél éve hatályban van, a tapasztalatok szerint a magyarországi importőrök jelentős része még mindi
Aki fejben nyugdíjba megy, az leépül - Megnyílik az egyik legkülönlegesebb alapunk
A HOLD-as üzletpolitika szerinti hároméves türelmi idő után megnyílt a nagyközönségnek a Palomar Alap, az egyik legkülönlegesebb alapunk. A Palomarban olyan eszközök, árupiaci- és kamatterm
Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk Bár a 3%-os kamattal elérhető Otthon Start hitel kondíciója fix, a hitelbírálati szabályok
Robbanásszerű növekedés a hazai energiatárolásban
A MAVIR adatai szerint a magyar villamosenergia-rendszer akkumulátoros energiatárolási kapacitása 2025. május 1-jén elérte a 73,2 MW-ot. Ez óriási előrelépés ahhoz képest
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?
Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben
Az árupiac a nagy játékosok terepe.
344 milliárd dolláron ülnek – Mire készülnek Buffették?
Nem vették meg az április esést, nagy dobásra készülhetnek a Berkshire-nél.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.