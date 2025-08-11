Kiderültek a történelmi megállapodás részletei: ez hozza el a békét az évtizedes fegyveres konfliktusba

Kiderült egy sor információ a Baku és Jereván közötti megállapodásból, ezek egyszerre jelentek meg a két ország külügyminisztériumi honlapján. Az Ilham Alijev azeri és Nikol Pasinján örmény vezető között Washingtonban aláírt dokumentum 17 fő pontot fektet le, ezek közül a következő 10 emelkedik ki:
- A felek lefektetik, hogy a jövőben nem fognak területi követeléssel élni egymás irányába.
- Nem alkalmaznak egymással szemben erőszakot.
- A két ország határán nem lesznek harmadik fél erői.
- A határvonal pontos futásáról külön megállapodásban fognak megegyezni.
- Baku és Jereván egyaránt elítéli a szeparatizmust és a terrorizmust, és egyaránt a saját hatókörén belül fogják ezeket leküzdeni.
- Egyik oldal sem hivatkozhat a saját törvényeire a megállapodás betartásának ellenőrzéséhez.
- Létrejön egy közös bizottság, amely ellenőrizni fogja a megállapodás betartását.
- Hatálybelépést követően az elkövetkezendő egy hónapban a nemzetközi fórumokon is visszavonják a követeléseiket egymással szemben.
- Külön megállapodásokat kötnek egymással különböző területeken, beleértve a gazdaságot és a humanitárius kérdéseket.
- A ratifikációt követően diplomáciai kapcsolatot létesítenek egymással.
A két ország között a Szovjetunió felbomlásakor véres háború robbant ki az örmények lakta Hegyi-Karabah hovatartozásának kérdése miatt. Ez hivatalosan Azerbajdzsánhoz tartozik, de az éveken át tartó fegyveres konfliktusban lényegében Jereván felügyelete alá került. A feszültség nem csillapodott, végül Baku két rövid háborúban teljesen elfoglalta a területet.
A békemegállapodás véget vethet a hosszú ideje tartó ellenségeskedésnek a felek között, és csökkenhet ezzel a kaukázusi viták száma.
Oroszország és Irán kritizálta a feleket, mivel szerintük felelőtlen megállapodás született.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Alakul 2025 első hurrikánja: ezen az útvonalon halad majd Erin
Megérkeztek az előrejelzések.
Bizarr jelenet látszódott le Oroszországban: kitüntetést kapott egy CIA főnök fia
Oroszország mellett harcolva halt meg Ukrajnában.
Politikai csatározások miatt került veszélybe a lengyel rezsicsökkentés
Vétójogával élt a lengyel államfő.
Komoly figyelmeztetést küldött Zelenszkij: nem kaphat jutalmat Putyin!
Szerinte erősebb nyomásgyakorlás kell.
Az amerikai részvénypiac esésére játszanál és sosem sikerül?
Megmutatjuk, miért nem kifizetődő stratégia.
Egyesek már az AGI-ról suttognak: egy téren már biztosan lekörözte a GPT-5 az elődjeit
Itt a várva várt AI-modell.
Gigantikus görög bankbiznisz a láthatáron, más nyakába akasztják a kockázatot
Trükkös módszerhez nyúlt a görög óriás.
Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel? A 3%-os kamatozású Otthon Start Program sokak számára vonzó lehetőség az otthonteremtésre, de felm
Top 10 osztalék részvény - 2025. augusztus
Augusztus negyedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Amikor a vágy titokzatos tárgya már nem a Mona Lisa...(Egyáltalán: ki az a Mona Lisa?)
Igazolt tény, hogy a műtárgypiac rezisztens a válságokra, az aukciók tendenciája a folyamatos erősödés. A millenniumi generáció viszont nem befektetésként tekint a műtárgyakra. Zentai Péte
Robert Half - elemzés
Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép
Aki fejben nyugdíjba megy, az leépül - Megnyílik az egyik legkülönlegesebb alapunk
A HOLD-as üzletpolitika szerinti hároméves türelmi idő után megnyílt a nagyközönségnek a Palomar Alap, az egyik legkülönlegesebb alapunk. A Palomarban olyan eszközök, árupiaci- és kamatterm
Jönnek a karbonvám (CBAM) felszólítások - közeleg a szankciók ideje
Bár a karbonvámról (CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism) szóló rendelet több mint másfél éve hatályban van, a tapasztalatok szerint a magyarországi importőrök jelentős része még mindi
Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk Bár a 3%-os kamattal elérhető Otthon Start hitel kondíciója fix, a hitelbírálati szabályok
Robbanásszerű növekedés a hazai energiatárolásban
A MAVIR adatai szerint a magyar villamosenergia-rendszer akkumulátoros energiatárolási kapacitása 2025. május 1-jén elérte a 73,2 MW-ot. Ez óriási előrelépés ahhoz képest
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben
Az árupiac a nagy játékosok terepe.
344 milliárd dolláron ülnek – Mire készülnek Buffették?
Nem vették meg az április esést, nagy dobásra készülhetnek a Berkshire-nél.
Példa nélküli félév a régió tőzsdéin – hol van még jó beszálló?
A lengyel, a cseh, a román és a magyar piac is felértékelődésen ment keresztül.