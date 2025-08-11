Kiderültek a történelmi megállapodás részletei: ez hozza el a békét az évtizedes fegyveres konfliktusba

Kiderült egy sor információ a Baku és Jereván közötti megállapodásból, ezek egyszerre jelentek meg a két ország külügyminisztériumi honlapján. Az Ilham Alijev azeri és Nikol Pasinján örmény vezető között Washingtonban aláírt dokumentum 17 fő pontot fektet le, ezek közül a következő 10 emelkedik ki:

A felek lefektetik, hogy a jövőben nem fognak területi követeléssel élni egymás irányába .

. Nem alkalmaznak egymással szemben erőszakot.

A két ország határán nem lesznek harmadik fél erői .

. A határvonal pontos futásáról külön megállapodásban fognak megegyezni.

külön megállapodásban fognak megegyezni. Baku és Jereván egyaránt elítéli a szeparatizmust és a terrorizmust , és egyaránt a saját hatókörén belül fogják ezeket leküzdeni.

, és egyaránt a saját hatókörén belül fogják ezeket leküzdeni. Egyik oldal sem hivatkozhat a saját törvényeire a megállapodás betartásának ellenőrzéséhez.

Létrejön egy közös bizottság, amely ellenőrizni fogja a megállapodás betartását.

amely ellenőrizni fogja a megállapodás betartását. Hatálybelépést követően az elkövetkezendő egy hónapban a nemzetközi fórumokon is visszavonják a követeléseiket egymással szemben.

Külön megállapodásokat kötnek egymással különböző területeken, beleértve a gazdaságot és a humanitárius kérdéseket.

egymással különböző területeken, beleértve a gazdaságot és a humanitárius kérdéseket. A ratifikációt követően diplomáciai kapcsolatot létesítenek egymással.

A két ország között a Szovjetunió felbomlásakor véres háború robbant ki az örmények lakta Hegyi-Karabah hovatartozásának kérdése miatt. Ez hivatalosan Azerbajdzsánhoz tartozik, de az éveken át tartó fegyveres konfliktusban lényegében Jereván felügyelete alá került. A feszültség nem csillapodott, végül Baku két rövid háborúban teljesen elfoglalta a területet.

A békemegállapodás véget vethet a hosszú ideje tartó ellenségeskedésnek a felek között, és csökkenhet ezzel a kaukázusi viták száma.

Oroszország és Irán kritizálta a feleket, mivel szerintük felelőtlen megállapodás született.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images