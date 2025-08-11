  • Megjelenítés
Kiderültek a történelmi megállapodás részletei: ez hozza el a békét az évtizedes fegyveres konfliktusba
Globál

Kiderültek a történelmi megállapodás részletei: ez hozza el a békét az évtizedes fegyveres konfliktusba

Portfolio
Örményország és Azerbajdzsán az amerikai fővárosban találkozott egymással, hogy egy történelmi megállapodást írjanak alá. Az orosz TASZSZ most nyilvánosságra hozta a megállapodás részleteit.

Kiderült egy sor információ a Baku és Jereván közötti megállapodásból, ezek egyszerre jelentek meg a két ország külügyminisztériumi honlapján. Az Ilham Alijev azeri és Nikol Pasinján örmény vezető között Washingtonban aláírt dokumentum 17 fő pontot fektet le, ezek közül a következő 10 emelkedik ki:

  • A felek lefektetik, hogy a jövőben nem fognak területi követeléssel élni egymás irányába.
  • Nem alkalmaznak egymással szemben erőszakot.
  • A két ország határán nem lesznek harmadik fél erői.
  • A határvonal pontos futásáról külön megállapodásban fognak megegyezni.
  • Baku és Jereván egyaránt elítéli a szeparatizmust és a terrorizmust, és egyaránt a saját hatókörén belül fogják ezeket leküzdeni.
  • Egyik oldal sem hivatkozhat a saját törvényeire a megállapodás betartásának ellenőrzéséhez.
  • Létrejön egy közös bizottság, amely ellenőrizni fogja a megállapodás betartását.
  • Hatálybelépést követően az elkövetkezendő egy hónapban a nemzetközi fórumokon is visszavonják a követeléseiket egymással szemben.
  • Külön megállapodásokat kötnek egymással különböző területeken, beleértve a gazdaságot és a humanitárius kérdéseket.
  • A ratifikációt követően diplomáciai kapcsolatot létesítenek egymással.

A két ország között a Szovjetunió felbomlásakor véres háború robbant ki az örmények lakta Hegyi-Karabah hovatartozásának kérdése miatt. Ez hivatalosan Azerbajdzsánhoz tartozik, de az éveken át tartó fegyveres konfliktusban lényegében Jereván felügyelete alá került. A feszültség nem csillapodott, végül Baku két rövid háborúban teljesen elfoglalta a területet.

A békemegállapodás véget vethet a hosszú ideje tartó ellenségeskedésnek a felek között, és csökkenhet ezzel a kaukázusi viták száma.

Oroszország és Irán kritizálta a feleket, mivel szerintük felelőtlen megállapodás született.

Kapcsolódó cikkünk

Két északi szomszédját is megfenyegette a vert hatalom: "nagyobb hibát követtetek el, mint Ukrajna"

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Robert Half - elemzés

Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
ukrán tank herszon ukrajna orosz-ukrán háború katonák
Globál
2000 kilométerre a fronttól csaptak le az ukrán erők, Európa igyekszik hatni a Putyinnal találkozó Trumpra - Híreink az orosz-ukrán frontról hétfőn
Pénzcentrum
Less be a világ csúcsmilliárdosainak magánszigeteire: elképesztő luxusban élik napjaikat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility