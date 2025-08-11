Komoly figyelmeztetést küldött Zelenszkij: nem kaphat jutalmat Putyin!

Az ukrán elnök szerint kizárólag az erősebb nemzetközi nyomásgyakorlás lehet hatékony Oroszországgal szemben, amely "elhúzza a háborút",

nem csökkenti a nyomást és nem számolja a veszteségeit.

Zelenszkij a közösségimédia-bejegyzésében kiemelte, csak az elmúlt napon 137 összecsapás történt a frontvonalakon, és Oroszország továbbra sem csökkenti a nyomást.

Another week has ended without any attempt by Russia to agree to the numerous demands of the world and stop the killings. In just the past 24 hours on the front, there have been 137 combat engagements, and this is the case every day. The Russian army is not reducing its pressure.… pic.twitter.com/FcpEOTiIXW https://t.co/FcpEOTiIXW — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 11, 2025

Oroszország nem hajlandó leállítani a gyilkolást, ezért nem kaphat semmilyen jutalmat vagy díjat. Ez nem csupán erkölcsi, hanem racionális álláspont is. Az engedmények nem győznek meg egy gyilkost

– írta az ukrán elnök. Zelenszkij korábban kizárta, hogy az orosz követelésnek megfelelően Ukrajna önként átadná Donyeck és Luhanszk megye egészét, illetve azon részeit is Moszkvának, melyek Kijev ellenőrzése alatt állnak.

Európai és ukrán tisztviselők most amiatt aggódnak, hogy Trump az öreg kontinens és Ukrajna feje fölött köthet alkut Putyinnal alaszkában.

Az Egyesült Államok ugyanakkor ígéretet tett arra, hogy

konzultál európai partnereivel

az amerikai és az orosz elnök pénteki találkozója előtt – nyilatkozta hétfőn Donald Tusk lengyel miniszterelnök.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images