  • Megjelenítés
Komoly figyelmeztetést küldött Zelenszkij: nem kaphat jutalmat Putyin!
Globál

Komoly figyelmeztetést küldött Zelenszkij: nem kaphat jutalmat Putyin!

Portfolio
Volodimir Zelenszkij figyelmeztetett, hogy az Oroszországnak tett engedmények nem fogják meggyőzni Vlagyimir Putyint a harcok beszüntetéséről, miközben zajlanak Donald Trump és az orosz elnök alaszkai találkozójának előkészületei - tudósított a Sky News.

Az ukrán elnök szerint kizárólag az erősebb nemzetközi nyomásgyakorlás lehet hatékony Oroszországgal szemben, amely "elhúzza a háborút",

nem csökkenti a nyomást és nem számolja a veszteségeit.

Zelenszkij a közösségimédia-bejegyzésében kiemelte, csak az elmúlt napon 137 összecsapás történt a frontvonalakon, és Oroszország továbbra sem csökkenti a nyomást.

Kapcsolódó cikkünk

Kongatja a vészharangot Európa: az utolsó pillanatban bírnák jobb belátásra Amerikát

WSJ: meggyőznék az európai nagyhatalmak Trumpot, Ukrajnával kézenfogva utasították el Putyin tervét

Fontos üzenetet küldött Zelenkszij

Megszólalt Zelenszkij a háború lezárásáról

Oroszország nem hajlandó leállítani a gyilkolást, ezért nem kaphat semmilyen jutalmat vagy díjat. Ez nem csupán erkölcsi, hanem racionális álláspont is. Az engedmények nem győznek meg egy gyilkost

– írta az ukrán elnök. Zelenszkij korábban kizárta, hogy az orosz követelésnek megfelelően Ukrajna önként átadná Donyeck és Luhanszk megye egészét, illetve azon részeit is Moszkvának, melyek Kijev ellenőrzése alatt állnak.

Európai és ukrán tisztviselők most amiatt aggódnak, hogy Trump az öreg kontinens és Ukrajna feje fölött köthet alkut Putyinnal alaszkában.

Az Egyesült Államok ugyanakkor ígéretet tett arra, hogy

konzultál európai partnereivel

az amerikai és az orosz elnök pénteki találkozója előtt – nyilatkozta hétfőn Donald Tusk lengyel miniszterelnök.

Kapcsolódó cikkünk

2000 kilométerre a fronttól csaptak le az ukrán erők, Európa igyekszik hatni a Putyinnal találkozó Trumpra - Híreink az orosz-ukrán frontról hétfőn

Pár napon belül szemtől szemben kezet rázhat Trump és Putyin: van, aki örül, de nincs mindenki elragadtatva

Európának fel kell készülnie – Kelet felől érkező fenyegetésről beszélt a NATO egyik legerősebb vezetője

Ukrán katonák csaptak össze egy drónnal, de ami ezután történt, arra tényleg senki sem számított

Putyin már le is győzte Trumpot, aminek félreérthetetlen jelei vannak

Békére sürgette Putyint az egyik legközelebbi tanácsadója: dicstelenül száműzték a Kremlből

Elképesztő videó: aláaknáztak egy hidat az oroszok, durva csavar jött a történetben

Az éj leple alatt rontottak rá az ukrán drónok Oroszországra – Videókon, amit maguk után hagytak

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Robert Half - elemzés

Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
Elképesztő energiatervei vannak a lengyel kormánynak 2040-ig
Globál
Politika csatározások miatt került veszélybe a lengyel rezsicsökkentés
Pénzcentrum
Brutális atomfegyverkezésben a világ: egyre nő az orosz és az amerikai arzenál, ebből baj lehet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility