  • Megjelenítés
Kongatja a vészharangot Európa: az utolsó pillanatban bírnák jobb belátásra Amerikát
Globál

Kongatja a vészharangot Európa: az utolsó pillanatban bírnák jobb belátásra Amerikát

Portfolio
Európai vezetők egyeztetni szeretnének Donald Trumppal, mielőtt az amerikai elnök pénteken Alaszkában tárgyalna Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az orosz-ukrán háború rendezéséről - tudta meg a Bloomberg. Az öreg kontinens állam- és kormányfői attól tarthatnak, hogy Trump és Putyin az ukránok feje fölött és az ő kihagyásukkal köthet megállapodást.

Az európaiak kezdeményezése a hétvégén beindult diplomáciai nagyüzemet követi,

mely részeként a Nagy-Britanniában tartózkodó J. D. Vance amerikai alelnök brit, európai uniós és ukrán tisztviselőkkel tárgyalt.

Az EU nagyköveteit vasárnap tájékoztatták a fejleményekról, és a blokk külügyminiszterei hétfőn virtuális ülésre készülnek. A Fehér Ház nem reagált azonnal a Bloomberg arra irányuló megkeresésére, hogy Trump összeülhet-e az európai vezetőkkel péntek előtt.

Mint arról beszámoltunk, a Wall Street Journal két európai tisztviselőre hivatkozva azt írta, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök európai országvezetőkkel együtt elutasította Vlagyimir Putyin tűzszüneti tervét, amely tűzszünetet ajánlott azért cserébe, ha az ukránok kivonulnak a Donbaszból, azaz átadják Moszkvának Donyeck és Luhanszk megyék azon részeit is, amiket még ők tartanak ellenőrzésük alatt.

Az európai ellenjavaslat leszögezi, hogy még az alkudozás megkezdése előtt tűzszünetet kell hirdetni,  és hogy területet csak kölcsönös alapon lehet cserélni. 

A jelenlegi érintkezési vonalnak kell a tárgyalások kiindulópontjának lennie

- áll az európai vezetők szombati közös nyilatkozatában, amelyet az Egyesült Királyság, az Európai Bizottság, valamint Franciaország, Németország, Olaszország, Lengyelország és Finnország vezetői írtak alá.

A tárgyalásokat ismerő európai tisztviselők a WSJ-nek elmondták, 

Európa Ukrajnával közösen kíván egységes vörös vonalat húzni,

ragaszkodva ahhoz, hogy az EU tisztviselői részt vegyenek a lehetséges béketárgyalásban Oroszországgal, és aláhúzva, hogy Ukrajna jövőjéről nem lehet Kijev nélkül tárgyalni. 

Kapcsolódó cikkünk

2000 kilométerre a fronttól csaptak le az ukrán erők, Moszkva Zaporizzsját támadta - Híreink az orosz-ukrán frontról hétfőn

WSJ: meggyőznék az európai nagyhatalmak Trumpot, Ukrajnával kézenfogva utasították el Putyin tervét

Mindenki a nagy találkozást figyeli, ez dönt arról, hogyan tovább

Nem köntörfalazott Trump jobbkeze: nem pénzeljük tovább az ukrajnai háborús üzletet!

Megszólalt a NATO első embere: rendkívül komoly teszt előtt áll Vlagyimir Putyin

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Robert Half - elemzés

Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
ukrán tank herszon ukrajna orosz-ukrán háború katonák
Globál
2000 kilométerre a fronttól csaptak le az ukrán erők, Moszkva Zaporizzsját támadta - Híreink az orosz-ukrán frontról hétfőn
Pénzcentrum
Egyre többen intézik így a mindennapi bevásárlást: megéri, a diszkontoknál is olcsóbb?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility