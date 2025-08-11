Kongatja a vészharangot Európa: az utolsó pillanatban bírnák jobb belátásra Amerikát

Az európaiak kezdeményezése a hétvégén beindult diplomáciai nagyüzemet követi,
mely részeként a Nagy-Britanniában tartózkodó J. D. Vance amerikai alelnök brit, európai uniós és ukrán tisztviselőkkel tárgyalt.
Az EU nagyköveteit vasárnap tájékoztatták a fejleményekról, és a blokk külügyminiszterei hétfőn virtuális ülésre készülnek. A Fehér Ház nem reagált azonnal a Bloomberg arra irányuló megkeresésére, hogy Trump összeülhet-e az európai vezetőkkel péntek előtt.
Mint arról beszámoltunk, a Wall Street Journal két európai tisztviselőre hivatkozva azt írta, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök európai országvezetőkkel együtt elutasította Vlagyimir Putyin tűzszüneti tervét, amely tűzszünetet ajánlott azért cserébe, ha az ukránok kivonulnak a Donbaszból, azaz átadják Moszkvának Donyeck és Luhanszk megyék azon részeit is, amiket még ők tartanak ellenőrzésük alatt.
Az európai ellenjavaslat leszögezi, hogy még az alkudozás megkezdése előtt tűzszünetet kell hirdetni, és hogy területet csak kölcsönös alapon lehet cserélni.
A jelenlegi érintkezési vonalnak kell a tárgyalások kiindulópontjának lennie
- áll az európai vezetők szombati közös nyilatkozatában, amelyet az Egyesült Királyság, az Európai Bizottság, valamint Franciaország, Németország, Olaszország, Lengyelország és Finnország vezetői írtak alá.
A tárgyalásokat ismerő európai tisztviselők a WSJ-nek elmondták,
Európa Ukrajnával közösen kíván egységes vörös vonalat húzni,
ragaszkodva ahhoz, hogy az EU tisztviselői részt vegyenek a lehetséges béketárgyalásban Oroszországgal, és aláhúzva, hogy Ukrajna jövőjéről nem lehet Kijev nélkül tárgyalni.
