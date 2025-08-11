  • Megjelenítés
Leállt az erőmű, egy fél ország áram nélkül maradt
Globál

Leállt az erőmű, egy fél ország áram nélkül maradt

Portfolio
Irak középső és déli régióiban áramkimaradás történt hétfőn, miután leállt egy erőmű az ország nyugati részén található Anbar tartományban.

Az elektromos minisztérium forrásai szerint a Hamidiya erőmű

váratlan leállása hibát okozott az áramátviteli hálózatban, ami kiterjedt áramszünethez vezetett.

Az iraki parlament energiaügyi bizottságának elnöke a Reutersnek nyilatkozva elmondta, hogy a kimaradás nem érintette az ország félautonóm Kurdisztán régióját.

Irak, amely az Olajexportáló Országok Szervezetének (OPEC) tagja és a világ egyik vezető olajtermelője, a 2003-as amerikai vezetésű invázió óta küzd azzal, hogy megfelelő energiaellátást biztosítson lakosai számára.

Az ország nagymértékben függ az iráni földgázimporttól az áramtermelés biztosításához. Márciusban Donald Trump amerikai elnök adminisztrációja visszavonta azt a mentességet, amely lehetővé tette Irak számára, hogy Iránnak fizessen az elektromos energiáért, az Irán ellen irányuló "maximális nyomás" kampány részeként.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Robert Half - elemzés

Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
katonai járművek amerika nemzeti gárda
Globál
Veszélyhelyzetet hirdetett az amerikai elnök, indulhatnak a Nemzeti Gárda egységei a fővárosba
Pénzcentrum
Less be a világ csúcsmilliárdosainak magánszigeteire: elképesztő luxusban élik napjaikat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility