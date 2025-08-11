Leállt az erőmű, egy fél ország áram nélkül maradt

Irak középső és déli régióiban áramkimaradás történt hétfőn, miután leállt egy erőmű az ország nyugati részén található Anbar tartományban.

Az elektromos minisztérium forrásai szerint a Hamidiya erőmű

váratlan leállása hibát okozott az áramátviteli hálózatban, ami kiterjedt áramszünethez vezetett.

Az iraki parlament energiaügyi bizottságának elnöke a Reutersnek nyilatkozva elmondta, hogy a kimaradás nem érintette az ország félautonóm Kurdisztán régióját.

Irak, amely az Olajexportáló Országok Szervezetének (OPEC) tagja és a világ egyik vezető olajtermelője, a 2003-as amerikai vezetésű invázió óta küzd azzal, hogy megfelelő energiaellátást biztosítson lakosai számára.

Az ország nagymértékben függ az iráni földgázimporttól az áramtermelés biztosításához. Márciusban Donald Trump amerikai elnök adminisztrációja visszavonta azt a mentességet, amely lehetővé tette Irak számára, hogy Iránnak fizessen az elektromos energiáért, az Irán ellen irányuló "maximális nyomás" kampány részeként.

