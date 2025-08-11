Meghökkentő kijelentést tett Trump: az oroszok más taktikával villámgyorsan elérhették volna Kijevet

Az amerikai elnök ma arról beszélt, hogy mi várható a pénteki csúcstalálkozón Vlagyimir Putyinnal. A beszéde közben több alkalommal is tévesen azt állította, hogy Oroszországban lesz a találkozó, de aztán javította magát, hogy az eredetileg megjelölt Alaszkában ülnek le. Arról is ejtett néhány szót, hogy mit vár a csúcstól: szerinte ezek alakulhatnak jól, de rosszul is. Kifejtette annak a hátterét is, hogy pontosan miképpen jött össze a nagy találkozó:
Kaptam egy hívást, hogy szeretnének találkozni, és meglátom, miről szeretnének beszélni
– jelentette ki.
Személyesen tűzszünetet szeretne elérni, amely mindkét felet köti, ehhez össze kell hozni a lehető legjobb megállapodást. Amint elhagyja a tárgyalást, fel fogja hívni azokat az európai vezetőket, akikkel „nagyon jól kijön”. Beszéde során újra megismételte, hogy ennek a „háborúnak nem szabadott volna megtörténnie”, valamint szerinte „ha ő az elnök, akkor soha nem is történik meg”. Szerinte Putyin most be akarja fejezni a harcokat.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök lehetséges részvételével kapcsolatban nem volt túl jó véleményen az amerikai vezető:
Azt mondanám, hogy mehetne, de rengeteg megbeszélésen vett részt, már három és fél éve ott van, és semmi sem történt.
Egyébként szerinte nagyjából két perc után meg fogja tudni mondani a Putyinnal való találkozásánál, hogy létrejön-e a megállapodás. A jövőben egyébként szeretné majd elérni, hogy Oroszország és Ukrajna első embere egy asztalhoz üljön, és létrejöhessen a megállapodás közöttük.
Volt egy más jellegű, érdekes kijelentése is, ami kifejezetten felkavarta az állóvizet:
Az oroszok 4 óra alatt Kijevbe értek volna, ha az autópályát választották volna. De az orosz tábornok úgy döntött, hogy a mezőgazdasági területeken keresztül haladnak
– jelentette ki sajtótájékoztatón Donald Trump.
Ez a mondat persze azonnal „betalált” a milbloggereknél, főleg az Ukrajnával szimpatizáló oldalon, ahol aztán azonnal elárasztották közösségi médiát azok a képek, amikor az orosz invázió legelején az oroszok páncélos menetoszlopokkal közeledtek az ukrán főváros felé, de ezeket az ukrán védelem sorra semmisítette meg.
Russians would have been in Kyiv in 4 hours if they had taken the highway. But the Russian general decided to go through the farmland. — TrumpSomeone take the microphone away from him, the man is talking a load of shitAlso on the outskirts of Kyiv: pic.twitter.com/llpq4qjj7Y https://t.co/llpq4qjj7Y— Cloooud (@GloOouD) August 11, 2025
A beszédről David Bleavins, a Sky tudósítója azt mondta, hogy Európára és Ukrajnára nézve nem sok jót ígérnek a mostani mondatok, mivel kifejezetten kritikusan fogalmazott Trump Zelenszkijről. Putyinról jóval nagyobb tisztelettel beszélt szerinte, ez pedig arra utalhat, hogy inkább Moszkvának kedvező megállapodás születhet pénteken.
