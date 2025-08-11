Oroszország szívét érte Kijev súlyos csapása: leállt a kulcsfontosságú üzem, ez még nagy bajt hozhat

A Rosznyeft PJSC tulajdonában lévő oroszországi szaratovi olajfinomító felfüggesztette a nyersolaj-felvételt, miután vasárnap dróntámadás érte - közölte egy, az ügyet ismerő forrás. Ez már a harmadik olajfeldolgozó létesítmény, amely dróntámadás miatt szenvedett károkat ebben a hónapban. Az orosz és ukrán katonai erők légicsapásokat hajtanak végre egymás ellen az amerikai elnök, Donald Trump és orosz kollégája, Vlagyimir Putyin péntekre tervezett találkozója előtt.

A Volga régióban található szaratovi finomító tervezett feldolgozási kapacitása napi körülbelül 140 ezer hordó nyersolaj.

A létesítmény hosszabb leállása befolyásolhatja a belföldi benzinellátást, éppen akkor, amikor a szezonális hatások miatt növekszik az üzemanyag iránti kereslet.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 08. 10. Lángol az orosz olajfinomító - Videón a pusztítás

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio