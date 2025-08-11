  • Megjelenítés
Oroszország szívét érte Kijev súlyos csapása: leállt a kulcsfontosságú üzem, ez még nagy bajt hozhat
Globál

Oroszország szívét érte Kijev súlyos csapása: leállt a kulcsfontosságú üzem, ez még nagy bajt hozhat

Portfolio
A Rosznyeft tulajdonában lévő szaratovi olajfinomító leállította a nyersolaj-felvételt a vasárnapi dróntámadást követően - írta a Bloomberg.

A Rosznyeft PJSC tulajdonában lévő oroszországi szaratovi olajfinomító felfüggesztette a nyersolaj-felvételt, miután vasárnap dróntámadás érte - közölte egy, az ügyet ismerő forrás. Ez már a harmadik olajfeldolgozó létesítmény, amely dróntámadás miatt szenvedett károkat ebben a hónapban. Az orosz és ukrán katonai erők légicsapásokat hajtanak végre egymás ellen az amerikai elnök, Donald Trump és orosz kollégája, Vlagyimir Putyin péntekre tervezett találkozója előtt.

A Volga régióban található szaratovi finomító tervezett feldolgozási kapacitása napi körülbelül 140 ezer hordó nyersolaj.

A létesítmény hosszabb leállása befolyásolhatja a belföldi benzinellátást, éppen akkor, amikor a szezonális hatások miatt növekszik az üzemanyag iránti kereslet.

