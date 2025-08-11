Öveket becsatolni: 30 éve nem látott befektetési roham indult el Amerikában

Az amerikai atomenergia-szektor újra a befektetői figyelem középpontjába került, miután a Terra Innovatum, a Terrestrial Energy és az Eagle Energy Metals bejelentette, hogy összesen több mint 500 millió dollárt kívánnak bevonni új fejlesztéseikhez - írta meg a Financial Times.
Mindezt olyan tőzsdén jegyzett "üres cégek" segítségével, amelyeket kizárólag azért hoznak létre, hogy egy későbbi időpontban egy valódi, működő vállalatot vásároljanak fel vagy összeolvadjanak velük (Special Purpose Acquisition Company - SPAC). A tranzakciókat még az év vége előtt szeretnék lezárni,
a cél pedig a kis moduláris reaktorok (SMR) fejlesztésének felgyorsítása.
Eközben az említett cégek részvényárfolyamai történelmi csúcs közelébe emelkedtek, amit több tényező is hajt. Egyrészt az MI-forradalom által generált, robbanásszerűen növekvő villamosenergia-igény, másrészt Donald Trump nem titkolt céljai: az amerikai elnök ugyanis bejelentette, hogy 25 éven belül meg akarja négyszerezni az ország nukleáris kapacitását. A Westinghouse például nemrég tíz új nagy reaktor építését jelentette be Pittsburgh-ben Trump személyes részvételével.
2025 a nukleáris technológia számára az, ami 1995 volt a technológiai szektornak
– fogalmazott Simon Irish, a Terrestrial Energy vezérigazgatója, utalva a Microsoft és a Netscape által elindított internetes boomra. Hozzátette: „Nem tudjuk környezetbarát módon kielégíteni a robbanásszerű áramigényt nukleáris energia nélkül.”
A Terrestrial 280 millió dollárt szeretne bevonni az HCM II Acquisition Corppal való fúzióval,míg a Terra Innovatum 230 millió dollárt célzott meg. Az Eagle Energy Metals – amely uránbányászati érdekeltségekkel is bír – egy kisebb, 30 millió dolláros befektetéssel számol a fejlesztésekhez.
Az SMR-ek a hagyományos reaktoroknál kisebb, tipikusan harmad akkora teljesítményű (300 MW) egységek, amelyek a fejlesztők szerint rugalmasabb megoldást nyújtanak a nukleáris energia hasznosításához.
A technológia ugyan ígéretes, de a piaci szereplők még mindig óvatosak, hiszen a nukleáris szektor története tele van költségtúllépésekkel és bukott projektekkel. Egy, a híroldalnak nyilatkozó amerikai hedge fund vezetője szerint „sok nukleáris vállalat csupán néhány színes látványterv."
A befektetői lelkesedést most mégis felpörgette, hogy olyan technológiai óriások, mint a Google, az Amazon és a Microsoft hosszú távú áramvásárlási megállapodásokat (PPA) kötöttek nukleáris fejlesztőkkel adatközpontjaik ellátására.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
