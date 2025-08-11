Pár napon belül szemtől szemben kezet rázhat Trump és Putyin: van, aki örül, de nincs mindenki elragadtatva

Kirill Dmitrijev, Oroszország gazdasági különmegbízottja, aki kulcsfontosságú közvetítő a Kreml és a Trump-adminisztráció között, kijelentette, hogy
az alaszkai helyszín szimbolikus jelentőséggel bír az amerikai-orosz kapcsolatok szempontjából.
Az Egyesült Államok 1867-ben vásárolta meg a területet Oroszországtól 7,2 millió dollárért, ami hozzávetőleg 2 cent volt hektáronként.
Orosz Amerikaként születvén – ortodox gyökerekkel, erődökkel, szőrmekereskedéssel – Alaszka visszhangozza ezeket a kötelékeket és sarki nemzetté teszi az USA-t
- írta Dmitrijev az X-en.
BREAKING: President Trump announces a summit with President Putin in Alaska. Born as Russian America—Orthodox roots, forts, fur trade—Alaska echoes those ties & makes the US an Arctic nation. Let’s partner on environment, infrastructure & energy in Arctic and beyond pic.twitter.com/Bz7N0mv2ES https://t.co/Bz7N0mv2ES— Kirill A. Dmitriev (@kadmitriev) August 8, 2025
Konstantin Malofejev milliárdos, akit az Obama-adminisztráció szankcionált az ukrajnai Kreml-párti szeparatisták finanszírozása és több országban történő választási beavatkozás miatt, azt mondta, az alaszkaiak "tisztelettel emlékeznek orosz múltjukra és ortodox jelenükre".
Az orosz katonai bloggerek szintén ünnepelték a találkozó hírét, bár elvárásaikat nem tették magasra.
"Az alaszkai találkozónak minden esélye megvan arra, hogy történelmivé váljon" - írta Alexander Kots orosz haditudósító a Telegram-csatornáján. "Ez persze csak akkor, ha a Nyugat nem próbál meg újabb cselt bevetni."
A szkeptikusabb Nyugati elemzők mindeközben óvatosságra intették az amerikai elnököt.
Trump úgy döntött, hogy a volt Orosz Birodalom egy részét választja Putyin fogadására
- írta Michael McFaul, az Obama-adminisztráció moszkvai nagykövete az X-en.
Kíváncsi vagyok, tudja-e, hogy az orosz nacionalisták szerint Alaszka elvesztése, akárcsak Ukrajna, rossz üzlet volt Moszkva számára, amit korrigálni kell
- fejtette ki a helyszínválasztásról alkotott véleményét McFaul.
Sam Greene, a londoni King's College orosz politikával foglalkozó professzora szerint
a helyszín Oroszországnak kedvez.
Az alaszkai Trump-Putyin csúcstalálkozó szimbolikája borzalmas – mintha azt akarná demonstrálni, hogy a határok változhatnak, a földet meg lehet venni és el lehet adni
- értekezett Greene. "Nem beszélve arról, hogy az orosz közbeszéd fenntartja azt az állítást, hogy Alaszkát vissza kellene adni Oroszországnak."
Egy kulcsfontosságú különbség: II. Sándor cár felajánlotta Alaszka eladását, míg Putyin erővel foglalt el és támadt meg ukrán területeket - emeli ki a Washington Post, a Krím félsziget 2014-es annektálására és a teljes körű invázió 2022-es kezdetére utalva.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
