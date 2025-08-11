Politikai csatározások miatt került veszélybe a lengyel rezsicsökkentés

Karol Nawrocki lengyel államfő nem írja alá a szárazföldi szélerőművek (onshore) építési szabályainak enyhítéséről szóló törvényt feltehetőleg azért, mert abban szerepel a háztartási energiaárak év végéig tartó befagyasztásának javaslata is.

A lengyel államfő, Karol Nawrocki vétójáról a Lengyel Sajtóügynökség (PAP) számolt be a Reuters tudósítása alapján. A kormány a döntést elítélte és hozzátették, hogy a törvényjavaslat kulcsfontosságú lenne a megújuló energiatermelés növelése és az áramárak csökkentése szempontjából. Azt is kiemelték, hogy az előző, konzervatív kormányzat nyolcéves hatalma alatt gyakorlatilag blokkolva volt a szárazföldi szélerőművek fejlesztésének lehetősége. Nawrockit a korábbi kormánypárt, a konzervatív, euroszkeptikus Jog és Igazságosság (PiS) támogatásával választották meg - így sokszor ellentétes álláspontot képvisel Donald Tusk jelenlegi centrista kormányához képest.

A törvényjavaslat csökkentené a tervezett létesítmények és a lakóövezetek közötti kötelező távolságot, miközben fenntartaná a szigorúbb korlátozásokat a védett természeti területek közelében lévő projektek esetében. Azonban nem a szélerőművek lehetnek a legnagyobb probléma. A jogszabálytervezet tartalmaz egy olyan rendelkezést is, amely

az év végéig meghosszabbítaná a háztartások energiaárainak befagyasztását

- hasonlóan kell elképzelni, mint a magyarországi rezsicsökkentést.

Ez biztosan nem kapja meg az államfő jóváhagyását

- mondta Rafal Leskiewicz elnöki szóvivő a PAP-nak, hozzátéve, hogy Nawrocki saját javaslatot fog előterjeszteni az áramárak befagyasztására.

Portfolio Energy Investment Forum 2025 Kivételesen jó alkalmat biztosít a téma megismerésére és átbeszélésére a Portfolio immár hagyományos őszi energetikai csúcsrendezvénye, a Portfolio Energy Investment Forum.

Az ügy előzménye, hogy Lengyelországban a kormány 2025 szeptemberének végéig befagyasztotta az áram árát a háztartások számára. Ez azonban jelentős terhet ró az állami költségvetésre: számítások szerint a program fenntartása 2025 végéig összesen 3,6 milliárd zlotyba (körülbelül 306 milliárd forintba) kerül, 2026-ra pedig ez még 398 millió zlotyval (nagyjából 34 milliárd forinttal) nőne meg. Andrzej Domanski pénzügyminiszter tavasszal azt mondta, hogy 2026-ban már nem lesz szükség a háztartások áramárának befagyasztására, mivel

a piac sokszor alacsonyabb árat kínál, mint a befagyasztott szint.

A kormányzatból többen úgy gondolják, hogy az energiaárakat elsősorban a nagykereskedelmi piacon kell fokozatosan csökkenteni, hogy a hatóságilag rögzített maximum alá szorítsák a lakossági tarifákat. Egyúttal azt is fontosnak tartja a lengyel vezetés, hogy a folyamat ne okozzon inflációt, és ne rójon aránytalanul nagy terhet azokra, akik már az „energetikai szegénység” közelében élnek.

A megújuló energiatermelés Lengyelországban a széntüzelésű energiatermelés rovására növekszik, bár utóbbi még mindig domináns szerepet tölt be az energiamixben, ami a kapcsolódó szén-dioxid-kibocsátási költségek miatt felfelé nyomja az áramárakat.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock