Sose találnád ki, hogy miért kellett leállítani Franciaország egyik legnagyobb atomerőművét
A franciaországi Gravelines atomerőmű négy reaktorát egy medúzaraj miatt állították le, amely eltömítette a hűtővizet beszívó szűrőberendezéseket.

Az EDF francia energiaszolgáltató hétfőn közölte, hogy vasárnap este négy reaktort kellett leállítani az észak-franciaországi Gravelines atomerőműben, miután

a hűtővizet biztosító szivattyúállomások szűrői eltömődtek egy tömegesen megjelenő medúzaraj miatt

- számolt be a Reuters.

A Gravelines erőmű Franciaország egyik legnagyobb nukleáris létesítménye, amely az Északi-tengerhez kapcsolódó csatornából nyeri hűtővizét. Hat reaktora egyenként 900 megawatt, összesen 5,4 gigawatt teljesítményt biztosít.

A 2-es, 3-as és 4-es reaktorok automatikusan leálltak a medúzák okozta eltömődés miatt, majd röviddel ezután a 6-os reaktor is leállt. Az EDF adatai szerint jelenleg a teljes erőmű termelése szünetel, mivel a másik két egység tervezett karbantartás miatt már korábban sem üzemelt.

Az Északi-tengerben több medúzafaj is őshonos, amelyek gyakran megjelennek a partmenti vizekben nyáron, amikor a víz felmelegszik. A medúzák nem csak az atomerőműben okoznak problémát: nemrég tömegesen jelentek meg Franciaország, Portugália és Spanyolország partjainál, ideiglenes strandlezárásokat és több sérülést okozva.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

